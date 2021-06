Les fans de Holby City fondent en larmes alors que Kian meurt d’une overdose et Fletch prononce un discours émouvant

Les fans de HOLBY City ont été ébranlés par la mort tragique de Kian Madani après avoir lutté contre la toxicomanie.

Le cliffhanger de la semaine dernière a vu Kian (Ramin Karimloo) tomber inconscient après avoir rechuté lors de l’épreuve de couteau d’Evie et Andrei (Sonny Poon Tip).

6 Les fans ont été choqués car c’était le dernier épisode de Kian Crédit : BBC

Fletch a été horrifié de trouver Kian sans vie sur le sol.

Kian a été déclaré mort au début de l’épisode de cette semaine, après que Max (Jo Martin), Hanssen (Guy Henry) et Chloé (Amy Lennox) ont désespérément tenté de le sauver dans la salle d’opération.

Fletch a décrit Kian comme « le chirurgien cardiaque préféré de tout le monde ».

Kian est devenu toxicomane après avoir reçu sa première prescription d’analgésiques.

6 Kian luttait contre une dépendance avec des analgésiques Crédit : BBC

6 Kian a été déclaré mort Crédit : BBC

Andrei s’est empressé d’accuser Lucky (Vineeta Rishi) en disant : « Vous lui avez donné les drogues qu’il vous avait demandées. C’est de ta faute, Lucky.

Jeong-Soo (Chan Woo Lim) s’est blâmé pour la mort de Kian lorsqu’il est entré par effraction dans l’armoire à drogue en laissant la porte ouverte au raid de Kian – mais Hanssen lui a dit qu’il n’était pas à blâmer.

Chloé et Fletch ont été ébranlés après la mort de Kian car ils ne savaient pas grand-chose qu’il se débattait.

Cela a incité Fletch à prononcer un discours devant le personnel sur Kian et sur la manière dont ils devraient s’adresser à lui en cas de problème.

6 Fletch a rallié son personnel pour leur faire savoir qu’ils peuvent venir à lui avec n’importe quel problème après la mort tragique de Kian Crédit : BBC

Fletch a déclaré: «Nous avons perdu un grand chirurgien aujourd’hui, un homme bon, mais il ne sert à rien de cacher qu’il était aussi quelqu’un qui a lutté.

«Mais il faisait partie de la famille, comme vous tous… nous faisons tout ce que nous pouvons, grand ou petit.

« Et nous nous entraidons et cela s’applique plus que jamais.

« Si l’un d’entre vous a besoin de moi, je suis là pour vous, quels que soient vos problèmes, aussi petits que vous les pensiez, venez me voir, parlez-en. »

6 Le personnel affligé de Kian Crédit : BBC

Il a conclu: « Personne n’est seul dans tout cela. »

Dans une compilation de vidéos au ralenti avec une musique sombre, le discours de Fletch a créé un moment poignant vers la fin de l’épisode.

Les fans ont été choqués par la mort de Kian, comme l’un d’eux a dit : « Un épisode incroyable.

« Complètement déchirant mais ce discours à la fin ?! Tellement poignant. Magnifique ❤. »

6 Les fans étaient bouleversés par les scènes Crédit : BBC

Un deuxième a écrit: « Je ne peux pas croire qu’il soit parti RIP Kian, ce ne sera pas pareil sans toi! »

Un autre a admis: « Je suis écrasé … un autre bon parti. »

Les téléspectateurs ont découvert Kian pour la première fois en 2019.

Le compte Twitter de Holby City a rendu hommage à la première apparition de Ramin.