Les fans de hockey sur glace de Philadelphie sont récompensés avec des billets de match gratuits en échange de Covid-19 Jabs

Les Flyers laissent leurs fans tenter leur chance et obtiennent l’immunité au COVID-19. C’est le but, de toute façon. Les fans des Flyers de Philadelphie ont également remporté des billets gratuits pour la saison 2021-22 dans le cadre d’une campagne visant à prendre le vaccin COVID-19 avant le match du lundi soir. Les Flyers et Penn Medicine se sont associés pour rendre le vaccin à un coup contre le coronavirus Johnson & Johnson disponible aux fans avec des bons pour deux billets pour un match et des autocollants et des t-shirts Gritty comme incitation dans le hall principal menant à la finale de la saison contre le New Jersey. .

Les Flyers avaient une ligne en bonne santé probablement beaucoup plus saine dans quelques semaines de fans en attente de leur photo. Les Flyers sont la seule équipe sportive professionnelle de Pennsylvanie et la seule équipe de la LNH avec une vaste campagne de vaccination contre le COVID-19, appelée Take Your Shot. Certaines équipes ont fait utiliser leurs installations comme centres de vaccination.Les Eagles ont transformé Lincoln Financial Field en un site de vaccination COVID-19 pour les membres de la communauté autiste et les Flyers espéraient que certains fans prendraient le virage et accepteraient leurs vaccins une fois arrivés au Wells Fargo Center .

Les propriétaires des Flyers, Comcast Spectactor, ont déclaré qu’au moins 75 fans avaient été vaccinés peu de temps après le début du match. Wells Fargo Center fonctionne à 20% de sa capacité, soit 4 000 ventilateurs. Nous recherchions un partenaire dans la communauté. Ils nous ont contactés et nous étions impatients et heureux de le faire, a déclaré Patrick Brennan, médecin-chef du système de santé de l’Université de Pennsylvanie. Brennan a déclaré qu’il avait suggéré à la direction de Penn de conclure un partenariat similaire avec les Phillies, les 76ers et l’Union, qui ont plus de matchs à jouer au cours de leur saison.

En regardant simplement l’âge de la foule, c’est une foule plus jeune, donc ils ne sont devenus éligibles que récemment, a déclaré Brennan. Je pense que nous avons vu des gens ici ce soir qui semblaient réticents, inquiets. L’une des choses que nous avons apprises, c’est que le fait d’avoir le vaccin accessible aux gens de la communauté facilite les choses. Ils sont là, ils ont du temps avant le match, pourquoi ne pas tenter le coup?

Mark Petry, un fan des Flyers de la vallée du Delaware, portait un maillot Claude Giroux et s’est reposé dans le hall après avoir reçu son vaccin. Il avait déjà acheté des billets pour le match final et a décidé sur place de se faire photographier. J’étais assez têtu de ne pas l’obtenir, a-t-il dit. Mes manières. Comment je suis. C’est une raison stupide, que j’admets, mais je suis contre le battage médiatique derrière tout. Quoi que fassent les masses, je veux faire le contraire.

Alors pourquoi prendre une photo aujourd’hui?

Des billets gratuits pour les Flyers, a-t-il dit.

Hé, tout ce qui fonctionne. Les Flyers auront besoin de tous les fans qu’ils peuvent obtenir en prenant le vaccin s’ils veulent 20 000 personnes en octobre au Wells Fargo Center. Je pense que c’est une question de vaccins, principalement, mais cela dépendra de la façon dont les choses se passent avec les variantes, a déclaré Brennan. Si nous ne faisons pas vacciner suffisamment de personnes, le virus continuera de se propager, puis il mute, et puis nous avons plus de variantes et nous avons plus de problèmes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici