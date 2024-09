Les fans de hockey sont choqués par les prix des maillots de la LNH proposés par Fanatics : « Obscène »

Fanatics a officiellement publié le prix de sa nouvelle gamme de maillots de la LNH avant le début de la saison, et les fans de hockey n’en sont pas contents.

Le nouveau fabricant de maillots de la LNH a dévoilé une gamme de quatre maillots différents que les fans peuvent acheter cette saison et le prix de chacun. Les maillots d’entraînement sont les moins chers à 140 $, mais les prix commencent à grimper une fois que vous arrivez aux maillots de match.

Fanatics proposera trois types de maillots de match différents aux fans cette saison. Le maillot Breakaway est un article conçu pour les fans qui manque de détails et de proportions d’un maillot authentique. Il sera le moins cher des trois, à partir de 160 $ ​​pour un maillot vierge et 200 $ pour un maillot avec nom.

Le maillot premium est le suivant dans la hiérarchie. Il comporte des éléments plus authentiques des maillots des joueurs réels, mais offre un corps plus ajusté. Ceux-ci coûteront aux fans 200 $ pour un maillot vierge et 250 $ pour un maillot avec nom.

Ces prix devraient être familiers à la plupart des fans à présent, mais le niveau le plus élevé des maillots Fanatics a provoqué un certain tollé. Les tout nouveaux maillots professionnels authentiques, qui n’étaient plus disponibles depuis une décennie environ, donneront aux fans la chance d’acheter des maillots de joueur individuels qui imitent exactement ceux portés sur la glace pendant les matchs de la LNH. C’est une offre unique dans les cercles de hockey, mais un seul maillot a coûté aux fans la somme exorbitante de 500 $ pour un maillot vierge.

Bien que le prix d’un maillot pro authentique n’ait pas été officiellement publié, il semble que le prix sera d’environ 625 $ selon les listes du Boutique en ligne officielle des Canadiens de Montréal.

Dire que les fans n’étaient pas ravis de ce prix est peut-être un euphémisme.

625 $ pour un maillot Fanatics. Obscène. Trouvez-moi un sport qui déteste ses fans autant que le hockey https://t.co/Q3EYFRB1m5 – M. Bandana (@AdamsOnHockey) 21 septembre 2024

En voyant les prix des maillots de ces fanatiques. Le culot. L’audace. pic.twitter.com/ULPpOi9B4n — Mike (@HabsLaughs) 21 septembre 2024

quand tu vois les prix des nouveaux maillots fanatiques #stlblues pic.twitter.com/1ARAKiV8zc — David Kleinstuber (@DKleinstuber) 21 septembre 2024

Fanatics facture plus de 420 $ pour ses maillots « pro authentiques ». Aucun nom au dos. J’ai officiellement été exclu de mon passe-temps de collectionneur préféré. — Fan des Bruins de faible qualité (@BruinsLow) 21 septembre 2024

500 dollars pour un maillot de fanatiques, qu’est-ce qu’on fait 💀 https://t.co/d8Sws389iD — Oilers Daily (@oilersdailyy) 21 septembre 2024

des fanatiques fous avec ces prix de maillots de hockey… adidas va me voir. pic.twitter.com/53lvJS1MvB — r (@raacheljh) 21 septembre 2024

Ludacris. J’espère que personne n’en achètera un. 700 $ de taxes pour un maillot. Le contrat de 10 ans avec Fanatics ne fait que commencer.

Non. pic.twitter.com/xmRMNUuvoL — Dannie (@dgodin1234) 21 septembre 2024

Seulement 729,99 $ pour un maillot McDavid authentique avec coutures professionnelles. WTAF ! Les gens vont-ils vraiment dépenser autant d’argent pour un maillot de hockey ? Absolument horrible. Quelle honte et quelle imposture. — À l’intérieur des Oilers (@InsideOilers) 21 septembre 2024

Je préfère ne pas avoir de maillot plutôt que de jouer à ce prix ridicule. Je continuerai à porter ce que j’ai. — Kev CB (@prairiedawg21) 21 septembre 2024

C’est complètement idiot. Je n’achèterai plus de maillots, c’est sûr. — Joshua Knaak (@JoshuaKnaak) 22 septembre 2024

Le hockey est trop cher à jouer et maintenant, ça va être trop cher d’être fan mdr — Stone Cold Steve Yzerman (@McCartyDangles) 22 septembre 2024

Il convient de souligner que les maillots professionnels authentiques ne seront pas les mêmes que ceux proposés au détail par Adidas. Il s’agit de maillots haut de gamme qui s’adresseront probablement à une catégorie de collectionneurs beaucoup plus restreinte qu’à un fan de hockey moyen.

Cela s’accompagne cependant d’un certain choc, surtout après toutes les controverses que Fanatics a traversées avec sa fabrication de maillots au cours des dernières années.

Allez-vous débourser une fortune pour un nouveau maillot pro authentique cette saison ?