Les fans de hockey peuvent probablement parier qu’ils verront plus de publicités liées au jeu – pour l’instant

Parlez à un fan de hockey et il y a de bonnes chances qu’il ait quelque chose à dire sur tout le contenu lié aux paris apparaissant récemment dans les émissions de la LNH.

“Cela nous est imposé toutes les quelques minutes”, a déclaré Gordon Rendell, écrivant par courrier électronique de Happy Valley-Goose Bay, T.-N.-L., et résumant la frustration que lui et d’autres fans partageant les mêmes idées ressentent.

Il existe des publicités télévisées faisant la promotion des paris sportifs, des segments de diffusion consacrés aux paris sportifs, des publicités numériques sur les panneaux d’arène faisant la promotion des sociétés de paris sportifs – tout cela fait partie de la concurrence féroce pour les entreprises des personnes qui veulent parier.

Des panneaux d’affichage au centre-ville de Toronto annonçant des marques de paris sportifs en ligne sont photographiés vendredi. Plus de dix entreprises acceptent maintenant légalement les paris en ligne sur les événements sportifs des Ontariens. (Evan Mitsui/CBC)

“Cela me rebute”, a déclaré Robert Suggitt, un Edmontonien de 61 ans qui regarde le match depuis qu’il est enfant – et continue de le faire, malgré toute la promotion.

Le diffuseur sportif vétéran Dave Hodge n’est pas un fan de la poussée de jeu non plus – non seulement pour ce que cela signifie pour le sport, mais aussi pour ceux qui regardent le produit à l’antenne.

“Je pense que cela fausse la télédiffusion”, a déclaré Hodge, qui pense également que c’est potentiellement dangereux pour l’intégrité du sport.

Un marché frais

La forte augmentation du contenu lié aux paris dans les médias sur le hockey fait suite à la légalisation des paris sportifs sur un événement unique au Canada l’année dernière. Cela a permis aux provinces de réglementer les paris dans ces régions.

L’Ontario a ouvert la voie en lançant son marché réglementé des paris en avril. Une liste d’entreprises à deux chiffres acceptent désormais légalement les paris en ligne sur les événements sportifs des Ontariens.

REGARDER | Promouvoir un nouveau marché des paris sportifs en Ontario :

Les experts s’inquiètent de l’influence des annonces de paris sportifs en Ontario Les publicités sur les paris sportifs apparaissent partout en Ontario, ce qui laisse certains experts inquiets de pouvoir atteindre des publics à l’extérieur de la province et les inciter à jouer sur des sites de jeu non réglementés.

Une histoire similaire s’est déroulée aux États-Unis, après qu’une décision de la Cour suprême des États-Unis a autorisé l’adoption plus large des paris sportifs dans tout le pays en 2018.

La Rapports du New York Times que 31 États américains autorisent désormais les gens à parier sur les sports en personne ou en ligne. Cinq autres sont prêts à le faire à l’avenir.

Victor Matheson, professeur d’économie au College of the Holy Cross à Worcester, Mass., a déclaré que les États-Unis et le Canada offrent aux sociétés de jeux un grand nombre de clients potentiels.

“Nous avons une tonne d’argent qui afflue – tant aux États-Unis qu’au Canada, alors que vous ouvrez un marché gigantesque”, a déclaré Matheson, un expert en économie du sport et des jeux de hasard.

En Ontario seulement, les parieurs se sont inscrits plus de 4 milliards de dollars de paris entre avril et fin juin. Ce total a dépassé les 6 milliards de dollars le trimestre suivant.

Tirer parti de la puissance des étoiles

L’attrait du marché canadien se voit dans les efforts déployés par les sociétés de paris sportifs pour attirer l’attention des téléspectateurs de hockey et leurs dollars de paris.

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews patine devant une section du tableau affichant une publicité PointsBet, lors d’un match contre les Canucks de Vancouver à la Scotiabank Arena de Toronto plus tôt ce mois-ci. Le meilleur buteur a signé un accord de parrainage avec une autre société – Bet99. (John E. Sokolowski/USA TODAY Sports)

Certaines de ces entreprises ont signé des accords avec la LNH, leur accordant une plus grande visibilité auprès des fans lors d’événements et de diffusions. FanDuel et BetMGMpar exemple, ont signé des accords de partenariat leur permettant “d’utiliser la marque officielle de la LNH … pour attirer les fans et les clients des paris sportifs” aux États-Unis et au Canada.

Il existe également des accords de parrainage avec des joueurs de haut niveau: Auston Matthews, le prolifique buteur des Maple Leafs, a un accord de parrainage avec Bet99, tandis que la superstar des Oilers d’Edmonton Connor McDavid est un ambassadeur de la marque BetMGM.

Tous les fans ne sont pas impressionnés.

Rendell, l’amateur de hockey de toujours du Labrador, souligne une publicité qu’il a vue mettant en vedette McDavid et Wayne Gretzky. La prémisse voit un n ° 99 distrait accorder plus d’attention à un pari de basket-ball qu’à regarder l’entraînement de la star moderne d’Edmonton.

“Tellement ridicule”, a déclaré Rendell.

Coûts sociaux

L’expansion du jeu sportif au Canada a suscité des inquiétudes quant aux méfaits qu’il peut causer.

ÉCOUTEZ | Sports pro, paris et risques pour les parieurs : Manteau Blanc Art Noir26:30Dépendance aux paris sportifs Maintenant que les paris sportifs sur un événement unique prennent leur envol au Canada, les publicités et les incitatifs encouragent les gens à parier. Mais un toxicomane en rétablissement et un conseiller en jeu craignent qu’il soit plus facile que jamais de devenir dangereusement accro. Et ils veulent faire beaucoup plus pour limiter la publicité et soutenir le traitement.

Certaines personnes qui regardent le hockey à la maison craignent que la diffusion et les médias de cette promotion de l’industrie ne mettent certains téléspectateurs en danger.

“La vente est difficile, c’est là tout le temps”, a déclaré Hodge. “Tu ne peux pas t’en passer.”

Matthew Young, directeur des services de recherche et de preuves chez Greo Evidence and Insights, une organisation qui fait des recherches sur le jeu problématiquea déclaré que le sport avait depuis longtemps l’image d’avoir un impact bénéfique sur la société.

“Ce que vous avez à travers ce déluge de publicités sportives est un couple de sports et de paris et d’appréciation des sports et des jeux d’argent”, a déclaré Young, qui pense que ces efforts promotionnels pourraient devoir être plus fortement réglementés.

Et ce ne sont pas seulement les adultes qui regardent les matchs de hockey – les jeunes téléspectateurs verront également ces publicités.

“Ils vont grandir dans un environnement où ils vont être très, très conscients des paris sportifs, conscients des jeux d’argent et c’est [being] leur a été présenté à un très, très jeune âge.”

Plus de nouvelles, plus de contenu

Steve McAllister a suivi de près les développements sur le front des paris sportifs, tout en produisant Gaming News Canada – un bulletin bihebdomadaire couvrant l’industrie, qui a été lancé en janvier 2021.

Kyle Connor célèbre un but, tout près d’une partie des panneaux affichant la publicité d’une entreprise de paris sportifs, lors d’un match du 3 novembre contre les Canadiens de Montréal. (James Carey Lauder/USA TODAY Sports)

Il a vu l’industrie générer plus de nouvelles à mesure qu’elle se développe.

“[Initially] J’avais du mal à écrire 700 mots par semaine”, a déclaré McAllister, vice-président et rédacteur en chef de Parleh Media Group, dont la dernière édition totalisait près de 4 000 mots.

Il entend ce que les fans disent des changements dans les émissions de hockey. Pour lui, c’est un casse-tête que les radiodiffuseurs s’efforcent de résoudre.

“Comment présentez-vous du contenu autour des paris sportifs qui ne va pas offenser les fans de sport qui ne sont pas intéressés par les paris ?” a déclaré McAllister, dont la carrière dans les médias sportifs a inclus des travaux dans les communications et le journalisme.

“C’est le dilemme et c’est le défi.”

CBC News a interrogé la LNH sur les commentaires des fans à ce sujet. La ligue n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’avenir

Les paris sportifs sont une industrie énorme avec un profil mondial. L’expérience de l’extérieur de l’Amérique du Nord peut donner un aperçu de la façon dont cela pourrait se passer ici à long terme.

Un panneau publicitaire annonçant une marque de paris sportifs et de casinos en ligne est vu vendredi au centre-ville de Toronto. (Evan Mitsui/CBC)

Matheson, l’expert en économie du sport, a déclaré que le Royaume-Uni avait légalisé les paris sportifs en place depuis des décennies et que certaines de ses grandes entreprises – dont certaines entrent sur le marché canadien – dépensent beaucoup pour promouvoir leur entreprise.

“Environ la moitié des équipes de la Premier League anglaise ont actuellement un sponsor de pari comme sponsor principal de leur maillot”, a-t-il déclaré.

Cela pourrait indiquer le type d’investissements potentiels que ces types d’acteurs de l’industrie pourraient un jour faire dans les sports nord-américains.

La frénésie des dépenses pourrait également être différente à l’avenir, à mesure que le marché arrivera à maturité.

McAllister prédit que les réalités économiques éclaireront éventuellement les décisions prises.

“Vous ne pouvez dépenser des millions de dollars en publicité que si longtemps”, a-t-il déclaré.