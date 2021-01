Les fans de l’auteur de science-fiction populaire HG Wells sont furieux après qu’une pièce destinée à commémorer le romancier visionnaire s’est avérée être imprimée avec des informations incorrectes sur l’écrivain.

La pièce a été créée par la Royal Mint au Royaume-Uni dans le but de commémorer la contribution de l’écrivain anglais à la littérature.

Connu pour ses romans visionnaires et ses idées révolutionnaires qui ont non seulement façonné la science-fiction précoce, mais ont également résisté à l’épreuve du temps, les œuvres de Wells continuent d’être pertinentes même aujourd’hui.

Il n’est donc pas surprenant que, lorsque la Royal Mint a imprimé une pièce criblée d’erreurs évidentes, les fans ont pris les armes.

La Monnaie a utilisé deux de ses livres légendaires, La guerre des mondes et The Invisible Man, pour s’inspirer de la conception de la pièce.

Le défaut flagrant que les fans ne pouvaient pas manquer, cependant, était la représentation de l’attaque martienne dans War of the Worlds.

Les fans et adeptes de la culture pop se souviendraient des trépieds que les extraterrestres utilisaient pour attaquer la planète Terre. Dans la pièce, cependant, le vaisseau spatial martien marche sur quatre pattes.

L’ironie du célèbre trépied martien de Wells représenté sur une pièce de monnaie commémorant l’écrivain n’a pas été perdue sur Internet. S’adressant au site de micro-blogging Twitter, l’artiste Holly Humphries a écrit qu’en tant que fan de Wells et de la guerre des mondes, elle était consternée de trouver le «TRIpod» représenté avec quatre pattes.

Il s’agit d’une nouvelle pièce commémorative de 2 £ HG Wells pour 2021. Maintenant, en tant que personne qui aime particulièrement l’une de ses histoires très célèbres, puis-je simplement noter que la grande machine à marcher sur la pièce a quatre pattes? Quatre pattes. création du TRIpod.FOURLEGS martien ?????? pic.twitter.com/HKFCgajGGL – HolBolDoArt🏳️‍🌈 Le trépied à quatre pattes (@HolBolDoTweet) 4 janvier 2021

Alors que l’erreur du trépied était assez impardonnable, les fabricants de la pièce n’ont même pas réussi à obtenir le deuxième détail de The Invisible Man. Selon le livre, l’homme invisible portait un chapeau distinctif à large bord, un point que Wells a souvent mentionné dans le livre. La version frappée du héros culte de la science-fiction, cependant, semblait porter un chapeau haut de forme.

Le manque de précision a été souligné par le biographe de HG Wells, écrivain de science-fiction et professeur de littérature du 19e siècle Adam Roberts.

Ajoutant au tweet de Humphries sur le trépied incorrect, Roberts a écrit: « … non seulement les trépieds de Wells avaient * trois * jambes, Griffin, son homme invisible, ne porte pas de chapeau haut de forme (il arrive à Iping, le visage bandé sous un « chapeau à larges bords »). Donc c’est deux pour deux. «

Plusieurs personnes ont tweeté cela dans ma chronologie, alors je pourrais ajouter: non seulement les trépieds de Wells avaient * trois * jambes, Griffin, son homme invisible, ne porte pas de chapeau haut de forme (il arrive à Iping, le visage bandé sous un « large à bordures « ). Donc c’est deux pour deux. https://t.co/3HhuhWHd1Z – Adam Roberts (@arrroberts) 5 janvier 2021

Malgré la traîne effrénée sur les réseaux sociaux, le concepteur de la pièce Chris Costello a défendu sa création. Selon un rapport dans Temps de l’Inde, l’artiste a déclaré que la conception n’était pas inexacte mais intentionnelle car l’artiste voulait créer quelque chose d’original et de contemporain avec le riche héritage de Wells.

«Ma conception s’inspire d’une variété de machines présentées dans le livre – y compris les trépieds et les machines de manutention qui ont cinq pieds articulés et plusieurs appendices. La conception finale combine plusieurs histoires en une composition stylisée et unifiée qui est emblématique de tous les HG Well’s travail et s’adapte à la toile unique d’une pièce de monnaie », a-t-il déclaré.