Les fans de HG Wells ont critiqué une pièce spéciale de la Royal Mint commémorant le romancier de science-fiction après que ses machines de guerre à trépied emblématiques aient été illustrées avec une jambe supplémentaire.

Les lecteurs aux yeux d’aigle se sont demandé comment la nouvelle pièce de 2 £, qui marque le 75e anniversaire de la mort des écrivains et s’inspire de la guerre des mondes et de l’homme invisible, pourrait inclure une série d’erreurs qui s’éloignent des créations de Well.

Les fans ont également critiqué la représentation de l’homme invisible qui le montre dans un chapeau haut de forme malgré le roman le décrivant arrivant à Iping, dans le West Sussex, avec un visage bandé sous un « chapeau à larges bords ».

L’artiste Holly Humphries a demandé pourquoi les célèbres créatures connues pour leurs corps de trépied avaient été illustrées avec quatre pattes.

S’adressant à Twitter, elle a écrit: « Il s’agit d’une nouvelle pièce commémorative de 2 £ HG Wells pour 2021.

« Maintenant, en tant que personne qui aime particulièrement l’une de ses histoires très célèbres, puis-je simplement noter que la grande machine à marcher sur la pièce a quatre pattes? Quatre jambes. L’homme célèbre pour avoir créé le trépied martien. QUATRE JAMBES ??????’

Pendant ce temps, le romancier de science-fiction et professeur de littérature du XIXe siècle, Adam Roberts, s’est joint au débat pour souligner que l’homme invisible, dont le visage est entièrement caché par des bandages, portait un «chapeau à larges bords».

Il a déclaré: « Plusieurs personnes ont tweeté cela dans ma chronologie, alors je pourrais ajouter: non seulement les trépieds de Wells avaient * trois * jambes, Griffin, son homme invisible, ne porte pas de chapeau haut de forme (il arrive à Iping, le visage bandé sous un «chapeau à larges bords»). Donc c’est deux pour deux.

La pièce a été conçue par l’artiste américain Chris Costello qui a expliqué qu’il s’était inspiré d’une «variété de machines présentées dans le livre, y compris les trépieds et les machines de manutention».

Dévoilant la pièce ce mois-ci, il a déclaré: « Les personnages de War of the Worlds ont été représentés à plusieurs reprises et je voulais créer quelque chose d’original et de contemporain.

«Ma conception s’inspire d’une variété de machines présentées dans le livre – y compris les trépieds et les machines de manutention qui ont cinq pieds articulés et plusieurs appendices.

«La conception finale combine plusieurs histoires en une composition stylisée et unifiée qui est emblématique de tout le travail de HG Well et s’adapte à la toile unique d’une pièce de monnaie.

« J’étais très heureux de découvrir que j’avais remporté le concours pour cette pièce de 2 £ car il s’agit de mon deuxième dessin sculpté et produit par la Royal Mint.

Les lecteurs aux yeux d’aigle ont souligné que les créatures monstrueuses qui envahissent la Terre ont trois pattes. Sur la photo: les créatures monstrueuses dans le film de 2005 La guerre des mondes

Chris Costello, qui a conçu la pièce, a déclaré qu’il s’était inspiré d’une « variété de machines présentées dans le livre, y compris les trépieds et les machines de manutention »

« En tant qu’Américain, je suis honoré de faire partie des designers gagnants de la Royal Mint et je suis très heureux que mon design HG Wells documente l’héritage de cet auteur et visionnaire extraordinaire pendant de nombreuses années à venir. »

La guerre des mondes, qui a été publiée pour la première fois en 1897, est l’une des œuvres de science-fiction les plus populaires de tous les temps et a donné naissance à un certain nombre de films, de dramatiques radiophoniques, de programmes télévisés et même d’une comédie musicale.

Il raconte l’histoire de deux frères à Londres alors que le pays est envahi par des martiens monstrueux et leur combat pour leur survie.

En 2017, une suite, intitulée Le massacre de l’humanité et se déroulant dans les années 1920 à Londres, décrivait comment les Martiens étaient revenus sur la planète après avoir appris la leçon de leur tentative précédente lorsqu’ils avaient été battus par le rhume.

Le livre a été écrit par Stephen Baxter, connu pour ses collaborations avec la légende de la science-fiction Terry Pratchet

S’exprimant à l’époque, M. Baxter a déclaré: « HG Wells est le papa de la SF moderne. Il s’est inspiré de traditions profondes, par exemple de l’horreur scientifique remontant au Frankenstein de Mary Shelley et de voyages fantastiques tels que Gulliver’s Travels de Jonathan Swift.

Et il avait d’importants quasi-contemporains tels que Jules Verne. Mais Wells a fait plus que tout autre écrivain pour façonner la forme et les thèmes de la science-fiction moderne et, en fait, à travers son œuvre plus large, a exercé une profonde influence sur l’histoire du XXe siècle.

«C’est maintenant un honneur pour moi de célébrer son héritage imaginatif durable, plus de cent cinquante ans après sa naissance.

Interrogé sur les erreurs de la pièce, un porte-parole de la Royal Mint a déclaré au Guardian: « Nous avons créé une nouvelle pièce de 2 £ pour célébrer la vie et les œuvres de HG Wells.

«La pièce représente des scènes d’œuvres célèbres telles que la guerre des mondes et l’homme invisible imaginé par le designer Chris Costello.