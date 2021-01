Les fans de HG Wells crient à la faute sur les erreurs dans la pièce commémorative

Les erreurs et la réponse des aficionados de Wells ont été rapporté par The Guardian .

Par exemple, la machine martienne que Wells décrit dans «La guerre des mondes» comme «un trépied monstrueux, plus haut que de nombreuses maisons», semble avoir quatre pattes au lieu de trois. Et l’image de l’homme invisible sur la pièce a le personnage portant un chapeau haut de forme et non le «chapeau à larges bords» que Wells a décrit dans son livre.

L’idée était de créer une pièce commémorative pour célébrer le travail de HG Wells, l’écrivain, historien et sociologue britannique surtout connu pour les romans «La guerre des mondes» et «The Invisible Man».

«Le trépied est une chose emblématique et célèbre dans la fiction depuis plus de 120 ans maintenant», a-t-elle déclaré dans une interview mardi, «et faire cette erreur montre un incroyable manque de familiarité avec l’œuvre, surtout lorsque vous essayez d’honorer l’écrivain avec une telle pièce.

«Donc c’est deux pour deux», dit-il.

Wells, qui était considéré comme une figure littéraire exceptionnelle de son temps, est surtout connu pour ses romans de science-fiction, dont certains ont été adaptés au cinéma. Il mourut en 1946 à l’âge de 79 ans.

En annonçant la pièce, la Royal Mint a déclaré qu’elle «célébrait l’imagination et l’esprit curieux d’un homme qui a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons».

Une porte-parole de la Royal Mint a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle «travaillait avec les plus grands designers du monde entier pour créer de l’art sur la toile unique d’une pièce».

«Nous les encourageons à être créatifs et distincts dans leur réponse au mémoire», a-t-elle déclaré. «Lors du développement d’un design pour la pièce HG Wells, nous avons demandé aux artistes de réfléchir à sa vie et à son travail, en veillant à ce que la pièce soit immédiatement reconnaissable et exploite au mieux l’espace sur un £ 2.»

La pièce a été conçue par Chris Costello, un graphiste et illustrateur basé à Boston. Il représente la machine extraterrestre à quatre pattes avec l’homme invisible au premier plan. Les visuels de la pièce comprennent également une horloge partielle en chiffres romains, un clin d’œil à «The Time Machine», M. Costello dit sur son site.

«Les personnages de War of the Worlds ont été représentés à plusieurs reprises, et je voulais créer quelque chose d’original et de contemporain», a déclaré M. Costello dans un communiqué publié par la Royal Mint. «Ma conception s’inspire d’une variété de machines présentées dans le livre – y compris les trépieds et la manipulation machines qui ont cinq pieds articulés et plusieurs appendices. »

Il a ajouté que «La conception finale combine plusieurs histoires dans une composition stylisée et unifiée qui est emblématique» du travail de Wells «et correspond à la toile unique d’une pièce de monnaie.»