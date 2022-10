Les fans de Heartstopper font rage Le drame Netflix a été «volé» aux NTA après avoir été snobé dans toutes les catégories

Les FANS du drame Netflix Heartstopper ont fait rage aux NTA d’hier soir après que le drame acclamé par la critique n’ait remporté aucune des catégories pour lesquelles il avait été nominé.

L’émission réconfortante a fait ses débuts sur le service de streaming plus tôt cette année et met en vedette Kit Connor et Joe Locke, qui ont tous deux reçu des nominations pour le prix Rising Star lors de la cérémonie.

L’émission a gagné une légion de fans plus tôt cette année et Netflix a maintenant confirmé qu’une deuxième saison de l’émission est en préparation.

Les fans enthousiastes étaient ravis de voir que l’émission a reçu une nomination pour New Drama aux National Television Awards d’hier soir aux côtés de ses deux principales stars qui ont obtenu une reconnaissance individuelle.

Cependant, les fans sont restés en colère et déçus lorsque la série a été dramatiquement snobée dans toutes les catégories.

Le drame acclamé de Vicky McClure, Trigger Point, a pris le gong pour New Drama tandis que Kit et Joe ont tous deux perdu contre Paddy Bever – célèbre pour avoir joué l’égaré Max Turner dans Coronation Street d’ITV.

Les fans indignés se sont rendus sur Twitter pour claquer la cérémonie de remise des prix fastueux.

Un fan s’est exclamé sur Twitter: “” Trigger Point over Heartstopper? Les aveugles ont-ils décidé cela ? Trigger Point était une merde de chien absolue.

Un autre a soutenu: “#NTAs #Heartstopper a été volé, ils méritaient de gagner.”

Un troisième a écrit: “Désolé #TriggerPoint mais vous êtes un spectacle à l’emporte-pièce, le leur était original et incroyable.”

Un autre fan blessé a fait écho aux pensées en écrivant: “Heartstopper a gagné mon cœur et c’est ce qui compte, f ** k la NTA pour être honnête.”





Alors qu’un cinquième s’est lancé dans une diatribe explétive lors de la remise des prix, en disant: «Heartstopper f *****g méritait cette victoire. F ** k les NTA et f ** k ITV.

Un fan du spectacle regardait vers l’avenir et a prédit que le spectacle était destiné à de plus grandes choses lors des cérémonies du futur.

Ils ont écrit: “Heartstopper gagnera un NTA avec les saisons deux et trois, je l’appelle.”

Trigger Point a battu le drame Netflix aux côtés d’autres nominés This Is Going To Hurt and Time.

Trigger Point et Heartstopper devraient bientôt revenir pour de nouvelles saisons.

Paddy Bever a battu Kit et Joe pour le prix Rising Star

