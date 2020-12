Les fans de Harry Styles ont été laissés dans l’hystéris par l’usurpation de l’identité de Timothee Chalamet sur Saturday Night Live.

La star de Call Me By Your Name, Timothée, a animé l’émission humoristique samedi 12 décembre et est apparue dans une maquette de chat.

Apparaissant dans un sketch qui a vu Harry de Chalamet interviewé par la chanteuse légendaire Dionne Warwick (jouée par le comédien Ego Nwodim), Timothée a bercé le look Styles.

Vêtue d’un pull en tricot coloré avec un grand col de chemise et un pantalon taille haute pour imiter l’ambiance de Harry, Timothée a également parlé dans l’accent Cheshire de l’ancienne chanteuse One Direction.

Il a fait un clin d’œil à la caméra après s’être décrit comme « Harry Styles, je suis un chanteur, une sorte d’homme de mode essentiel et on pourrait dire, je le fais pour tout le monde ».

Timothée a également fait référence au single à succès de Harry, Watermelon Sugar et a déclaré: « Je pense que c’est juste l’été, mais certaines personnes pensent qu’il s’agit de sexe oral … sur une femme. »

Naturellement, le croquis a été un régal sur les réseaux sociaux avec les fans de Harry et de Timothée.

Un autre fan de la paire a écrit: » timothééchalamet comme #HarryStyles aujourd’hui #OneYearofFineLine est littéralement la fin de moi « .

Pendant ce temps, un fan de Timmy a commenté: « TIMOTHÉE CHALAMET POURRAIT JOUER HARRY STYLES MAIS HARRY NE POURRAIT PAS JOUER TIMOTHÉE ».

Ailleurs, un autre fan du chanteur et de l’acteur a noté: « Timothée Chalamet comme Harry Styles était quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin ».,

« OMG @RealChalamet en jouant @Harry_Styles [laughing emojis]», a tweeté un autre utilisateur des médias sociaux.

Finalement, un téléspectateur a conclu: « mon esprit ne peut toujours pas comprendre le crossover timothée chalamet x harry styles QUI ÉCRIT CE CROQUIS DOIT OBTENIR UN RAISE X ».

Harry lui-même a présenté Saturday Night Live plus tôt cette année.

