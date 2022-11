Les fans de “Harry Potter” sont priés d’arrêter de laisser des chaussettes au mémorial de Dobby au Pays de Galles

Dobby l’elfe de maison est rapidement devenu un favori parmi les fans de “Harry Potter”. Lorsque le personnage bien-aimé est mort dans “Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1”, l’endroit où sa scène de mort a été tournée est devenu une destination pour les fans du monde entier.

Les chaussettes sont un article populaire laissé par les fans sur la tombe du personnage. Les chaussettes étaient une partie importante de l’histoire de Dobby dans les livres “Harry Potter” de JK Rowling et les films. Lorsqu’un elfe de maison reçoit une chaussette de son maître, cela signifie qu’il est libre.

Dans le deuxième film de la franchise, “Chamber of Secrets”, Harry Potter (Daniel Radcliffe) trompe le maître maléfique de Dobby, Lucius Malfoy (Jason Isaacs), pour qu’il libère l’elfe en cachant une chaussette dans un journal.

Dans la première partie du dernier film de la franchise, Dobby sauve Harry Potter et ses amis, mais ce faisant, il est tué par Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter).

Dobby finit par mourir sur une plage dans les bras de Potter, alors qu’il dit au sorcier que la plage est “un si bel endroit pour être avec des amis”.

Le mémorial créé pour Dobby par les fans où la scène de la mort a été tournée est situé sur Freshwater West Beach dans le Pembrokeshire, au Pays de Galles. De nombreux fans ont visité le site de la célèbre franchise de films et ont laissé des objets comme des pierres peintes autour de la tombe. Les fans ont également laissé des chaussettes sur place, qui sont devenues un problème pour la faune.

Les responsables gallois ont déclaré qu’ils laisseraient le mémorial là où il se trouve, tant que les fans cesseront de laisser des cadeaux sur place.

“Le mémorial de Dobby restera à Freshwater West dans l’immédiat pour que les gens puissent en profiter”, a déclaré le National Trust Wales dans un communiqué. “Le Trust demande aux visiteurs de ne prendre des photos que lorsqu’ils visitent le mémorial pour aider à protéger le paysage au sens large.”

“Des articles comme des chaussettes, des bibelots et des éclats de peinture de galets peints pourraient pénétrer dans l’environnement marin et la chaîne alimentaire et mettre la faune en danger”, ont-ils poursuivi.