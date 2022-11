Les fans de “Harry Potter” ont dit d’arrêter de laisser des chaussettes sur la tombe de Dobby au Pays de Galles car “cela pourrait mettre la faune en danger”

Les fans de “Harry Potter” laissent des chaussettes sur la tombe de Dobby au Pays de Galles depuis plus d’une décennie.

C’est un mémorial au personnage bien-aimé qui meurt dans “Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1”.

Le National Trust Wales a déclaré aux fans qu’ils mettaient la faune en danger en laissant des objets sur le site.

Les fans de “Harry Potter” mettent la faune “en danger” en laissant des chaussettes sur la tombe de Dobby sur une plage galloise, selon le National Trust Wales.

L’elfe de maison bien-aimé est l’un des favoris du public depuis ses débuts dans “Harry Potter et la Chambre des Secrets,” ce qui a rendu sa mort d’autant plus tragique quand il a été tué par Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) dans “Deathly Hallows – Part One”.

Dobby est décédé à Harry’s (Daniel Radcliffe) bras sur Freshwater West Beach dans l’une des scènes les plus émouvantes de la franchise. Les gens ont laissé des chaussettes et d’autres objets liés à “Harry Potter” sur le site depuis que les fans ont érigé un mémorial pour l’elfe de maison.

Le National Trust Wales a récemment mené une enquête de huit mois dans la région pour déterminer si le mémorial devait être retiré.

Bien que l’organisation ait permis à la tombe de rester intacte, elle a également lancé un avertissement aux fans qui prévoient de laisser des objets sur la plage de Pembrokeshire à l’avenir.

“Le mémorial de Dobby restera à Freshwater West dans l’immédiat pour que les gens puissent en profiter”, a déclaré le groupe, selon Le New York Times. “Le Trust demande aux visiteurs de ne prendre des photos que lorsqu’ils visitent le mémorial pour aider à protéger le paysage au sens large.”

La déclaration a souligné que les objets laissés sur la tombe pourraient nuire à la faune locale et pourraient même se retrouver dans la chaîne alimentaire.

Le groupe a déclaré: “Des articles comme des chaussettes, des bibelots et des éclats de peinture de galets peints pourraient pénétrer dans l’environnement marin et la chaîne alimentaire et mettre la faune en danger.”

Un responsable du National Trust Wales, Jonathan Hughes, a ajouté: “Bien que nous soyons ravis que tant de personnes veuillent visiter, nous devons équilibrer la popularité du site avec des impacts sur la nature sensible de la plage et de l’environnement plus large, et la pression sur les installations et les routes environnantes.

Ce n’est pas la première fois que la tombe de Dobby fait la une des journaux, car certains fans continuent de voler la pierre tombale de Dobby. Heureusement, une femme locale, Kaiye Nazer, a continué à le remplacer à chaque fois.

En 2019, elle racontait Pays de Galles en ligne: “J’ai décidé de créer une autre pierre tombale et de la remettre là pour que les gens puissent la découvrir et en profiter. Un mois plus tard, elle était repartie.”

Nazer a expliqué que les fans continuaient à le prendre, elle a donc dû faire un signe supplémentaire pour le site.

“J’en ai mis un quatrième maintenant, et je ne suis pas descendu pour voir s’il est toujours là depuis. J’ai ajouté un autre message sur une autre pierre qui dit” Ne volez pas la pierre tombale de Dobby “”, a déclaré Nazer.