Les fans de Harry Potter ont demandé d’arrêter de laisser des hommages à l’elfe de maison Dobby — RT Games & Culture

Les fans de la série Harry Potter de JK Rowling ont été accusés d’avoir créé un danger pour l’environnement après que des centaines de personnes aient laissé des chaussettes en l’honneur de l’elfe de maison Dobby lors d’un mémorial sur la plage de Freshwater West à Pembrokeshire, au Pays de Galles.

Le mémorial est situé à l’endroit où l’adaptation cinématographique de ‘Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1’ montre la mort de Dobby dans les bras de Harry, dans laquelle Dobby décrit la vaste plage comme un « bel endroit pour être entre amis. »















Depuis la sortie du film en 2010, les fans ont visité le mémorial pour laisser des objets en l’honneur de l’elfe de maison, les plus courants étant des chaussettes – une référence à une scène dans laquelle le propriétaire de Dobby, Lucious Malfoy, a été trompé par Harry pour donner la maison elfe une chaussette, ce qui le libéra de sa servitude sous contrat. Dobby a porté la chaussette jusqu’à sa mort.

Cependant, le problème est que les fans laissaient tellement de chaussettes à la plage que les responsables de l’environnement de l’association caritative de conservation National Trust Wales se sont inquiétés de l’impact sur l’environnement et ont mené un examen de huit mois.

La semaine dernière, le National Trust Wales a publié ses conclusions, décidant finalement d’autoriser le maintien du mémorial. Le groupe a toutefois averti que les fans ne devraient prendre que des photos et s’abstenir de laisser des hommages à l’elfe de maison, expliquant que “Des articles comme des chaussettes, des bibelots et des éclats de peinture provenant de galets peints pourraient pénétrer dans l’environnement marin et la chaîne alimentaire et mettre la faune en danger.”

La fiducie affirme que sa décision était basée sur une enquête auprès de plus de 5 000 personnes qui ont été invitées à peser sur l’avenir de la plage, qui serait visitée par 75 000 personnes chaque année.