Les fans de Harry Potter font de leur mieux avec cette danse sur le thème de la baguette

Le monde célèbre la Journée internationale de la danse le 29 avril de cette année. La journée, comme son nom l’indique à juste titre, est destinée à célébrer l’esprit et l’art de la danse. Alors que la plupart des gens à travers le monde sont enfermés à l’intérieur des maisons alors que la pandémie fait rage, la danse est un bon moyen de gérer le stress et aussi un moyen de maintenir une forme physique. De nombreuses personnes partagent aujourd’hui des vidéos de danse de différentes parties du monde. Dans des circonstances normales, il y aurait eu des événements proprement dits où les gens se seraient rassemblés et dansés ensemble.

Cependant, aujourd’hui, une vidéo de danse inhabituelle est devenue virale sur Internet. La vidéo montre comment des gens dans certaines régions d’Australie, d’Amérique et du Royaume-Uni dansent avec une baguette magique. Fait intéressant, la plupart des personnes vues dans la vidéo de danse portent l’uniforme scolaire de Poudlard. Le clip, qui fera sûrement sourire tous les fans de Harry Potter à travers le monde, a été tourné à Melbourne, Londres, New York et San Francisco. Le clip de 90 secondes est très apprécié des internautes.

La vidéo intitulée Danse de la baguette à travers le mondea été partagé sur la page officielle de Harry Potter et l’enfant maudit. Il s’agit d’une pièce de théâtre britannique écrite par Jack Thorne basée sur la série Harry Potter écrite par JK Rowling. La pièce a été créée en 2016. La pièce en deux parties commence dix-neuf ans après les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort.

La Journée internationale de la danse a été lancée en 1982 par le Comité de la danse de l’Institut international du théâtre, qui est le principal partenaire pour les arts du spectacle de l’UNESCO. La journée est célébrée chaque année le 29 avril pour commémorer l’anniversaire de Jean-Georges Noverre, le créateur du ballet moderne. La Journée internationale de la danse a été lancée pour encourager la participation et l’éducation à la danse, avec plusieurs festivals et événements de danse organisés dans le monde entier ce jour-là.

