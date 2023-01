Les fans de Happy Valley sont convaincus que James Norton a «donné» la fin du spectacle avec «un indice»

Les fans de HAPPY Valley sont convaincus que James Norton a “donné” la fin de la série avec un “indice”.

La série télévisée dramatique policière – qui a été créée en 2014 – est devenue un grand favori des fans au fil des ans.

Les fans de Happy Valley pensent que James Norton a laissé échapper ce qui se passe à la fin de la troisième série[/caption] Bbc

Happy Valley est sur nos écrans depuis 2014[/caption]

Une deuxième série a suivi en 2016, et plus tôt ce mois-ci, le troisième épisode est sorti sur nos écrans.

Happy Valley suit l’intransigeante policière Catherine Cawood, qui doit s’attaquer à des problèmes impliquant le violeur de sa défunte fille, Tommy Lee Royce.

Mais malheureusement, la BBC a confirmé qu’il s’agirait de la dernière série de Happy Valley.

L’acteur James, qui joue le rôle principal Tommy Lee Royce dans la série, a peut-être laissé échapper la fin du programme.

Un fan a tweeté plus tôt dans la journée : « Oooohhh, je pense que James Norton a accidentellement donné un indice sur la finale – lorsqu’on lui a demandé si les téléspectateurs penseraient que c’était une « fin satisfaisante », il a dit qu’il pensait qu’ils le feraient ! – Alors Catherine ne mourra certainement pas – personne ne serait d’accord avec ce #HappyValley #BBCRadio4.

Un autre a répondu à leur message avec : J’espère que vous avez raison ! Je pense qu’il est probablement mort cependant. Ce serait satisfaisant.

Les fans ont été dévastés lorsqu’il a été révélé qu’il s’agissait de la dernière série.

Le producteur exécutif Will Johnston avait précédemment déclaré que la créatrice de la série Sally Wainwright et la star Sarah Lancashire avaient convenu que la série “ne reviendrait qu’une fois de plus” pour la saison trois.

S’adressant à Radio Times, il a déclaré: “Cela ne reviendra certainement pas – et encore une fois, c’est [from] Sally et Sarah qui pensent complètement et à juste titre que vous pouvez avoir trop d’une bonne chose.

« Nous n’en faisons vraiment plus. Vous êtes à quelques semaines de la fin, mais quand vous y arriverez, j’espère vraiment que vous vous sentirez satisfait que si c’est la dernière fois que vous voyez des personnages de Happy Valley, c’était une grande façon de sortir.

“Les deux choses essentielles sont que Ryan (Rhys Connah) est maintenant en âge de prendre ses propres décisions concernant sa vie et les relations qu’elle entretient, et [Sarah’s character] Catherine est sur le point de prendre sa retraite, et cela semblait être des choses tellement juteuses à explorer. »

James joue Tommy Lee Royce dans la série[/caption]