Les fans de Halsey quittent le concert lorsque le chanteur exprime des vues pro-choix sur scène en Arizona; elle répond

Un certain nombre de participants à un concert de Halsey à Phoenix le week-end dernier seraient partis lorsque la chanteuse a commencé à exprimer ses opinions pro-choix.

“Ici en Arizona, vous devez me promettre que vous allez faire ce travail pour que la personne à votre gauche et à votre droite ait ce droit pour le reste de sa vie. Si vous n’aimez pas ça, tu peux rentrer chez toi tout de suite – je m’en fiche”, a déclaré l’interprète de “Without Me” entre deux chansons sur le droit à l’avortement, ce qui aurait incité un certain nombre de personnes à le faire, selon le Los Angeles Times et Panneau d’affichage.

Elle aurait également conduit les fans dans un chant “mon corps, mon choix”.

Un spectateur a tweeté plus tard “LE NOMBRE DE PERSONNES QUI SONT SORTIES DU CONCERT DE HALSEY APRÈS LE CAUCHEMAR LORSQU’ELLE A PARLÉ D’AVORTEMENT ÉTAIT MALADE.”

Halsey ne semblait pas découragé, cependant. Elle l’a retweeté en écrivant “l’inconvénient de faire des lieux extérieurs : pas de porte pour les frapper en sortant”.

Le chanteur a déjà été franc sur le droit à l’avortement.

“Je plaide pour l’avortement, les droits reproductifs et l’intégrité corporelle depuis que j’ai une tribune et je suis à court de moyens pour exprimer et encadrer la gravité de l’impact que l’intégrisme a sur notre pays”, a-t-elle déclaré. tweeté vendredi, le même jour, la Cour suprême des États-Unis a voté 5 contre 4 pour annuler Roe v. Wade, qui garantissait le droit d’une femme à l’avortement.

Une personne qui a affirmé sur Twitter qu’elle avait quitté le concert plus tôt a déclaré que ce n’était pas parce qu’elle n’était pas d’accord avec le discours de la chanteuse.

“J’ai attendu tout le spectacle pour qu’elle chante cette (chanson) et fasse son discours et je suis partie après parce que j’ai cinq heures de route pour rentrer chez moi et je voulais éviter les embouteillages quittant la salle”, a-t-elle écrit. “Tout le monde n’est pas parti à cause de ce qu’elle a dit. C’était ma partie préférée de la série lol.”

Un autre commentateur a défendu les fans qui se sont levés et sont partis.

“Les gens assistent à des concerts pour profiter de la musique des interprètes, et non pour recevoir des conférences sur des questions politiques ou sociales qui vont à l’encontre de leurs croyances”, a-t-il écrit. “Ce n’est pas parce que d’autres clients ne sont pas d’accord avec vous que cela en fait de mauvaises personnes… Cet état d’esprit finira par nous détruire.”

Halsey a également déclaré dans son discours qu’elle avait eu un avortement qui lui avait “sauvé” la vie et qu’elle avait également lutté contre l’infertilité avant la naissance de son bébé.

Elle et son petit ami Alev Aydin ont un enfant d’un an.