Les fans de Gutted Strictly se plaignent tous de la partie “manquante” du week-end d’Halloween

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été dégoûtés que le favori de l’émission, Giovanni Pernice, manquait à l’émission spéciale d’Halloween.

Le professionnel italien de 32 ans, surnommé le “Roi d’Halloween”, était absent de l’épisode de samedi et des résultats de ce soir.

Les fans ont été dégoûtés que Giovanni Pernice ait disparu du week-end d’Halloween[/caption]

Les téléspectateurs ont strictement surnommé le danseur professionnel “Halloween King”[/caption]

Les 11 couples restants ont tenté d’impressionner avec leurs performances effrayantes.

Les fans stricts ont été déçus que Giovanni soit absent après ses performances d’Halloween époustouflantes les années précédentes, y compris son foxtrot sur le thème de la famille Addams avec la juge de Drag Race Michelle Visage, ou son tango avec Rose Ayling-Ellis l’année dernière.

L’élimination précoce de la star avec le DJ radio Richie Anderson signifiait qu’il avait raté l’épisode macabre et les fans ont rapidement remarqué qu’il manquait.

L’un d’eux a écrit : « Qui nous a vraiment manqué cette semaine ! Le HALLOWEEN KING lui-même #Strictly.

Un autre a posté: “Cette semaine d’Halloween était comme prévu si ennuyeuse sans Giovanni Cependant, heureusement, Ellie T et Johannes ont été les sauveurs de ce soir car ils montrent ce qu’est vraiment Halloween, c’est effrayant, c’est amusant, c’est CAMP! #Strictement.”

Un troisième téléspectateur contrarié a déclaré: “J’ai raté Giovanni ce soir #Strictly.”

“Strictly Come Dancing n’était tout simplement pas pareil sans le fantastique Giovanni. Giovanni a produit de telles performances spectaculaires à Halloween. Giovanni est de première classe », a commenté un autre.

Quelqu’un d’autre a convenu: «La semaine d’Halloween sans Giovanni n’a tout simplement pas le même impact. #StrictlyComeDancing #Strictly.”





Un autre a ajouté: “#Strictly Halloween n’est tout simplement pas pareil sans Giovanni ‘Petrifying’ Pernice, n’est-ce pas?”

La semaine dernière, les fans ont repéré une “chimie” entre Giovanni et Luba Mushtuk après leur spectacle de danse grésillant.

Le couple, tous deux âgés de 32 ans, a dansé ensemble pendant que Becky Hill se produisait.

Luba était magnifique dans un numéro rose, tandis que Giovanni la faisait tournoyer sur la piste de danse dans un costume noir.

Le couple a dansé lors de l’émission de résultats Strictly de dimanche soir sur les plus grands succès de Becky, sous les applaudissements du public.

Après avoir regardé la danse, les fans de Strictly se sont tournés vers les médias sociaux pour dire que le couple avait de la chimie.

Une personne a écrit: “Dieu a ajouté du sex-appeal quand il créait Luba et Giovanni”, tout en partageant de manière ludique un mème de quelqu’un versant un énorme pot d’ingrédients dans un pot.

Un autre a dit : « Oui ! Super de voir Giovanni et Luba danser ensemble. Match parfait et danse exceptionnelle!”

Un troisième a dit : « C’est Luba & Giovanni ? J’ai toujours pensé qu’il se passait quelque chose avec ces deux-là.

On pense actuellement que Giovanni est célibataire et Luba a tendance à garder sa vie privée loin des projecteurs.

Giovanni et Luba sont sortis ensemble en 2017 après avoir été des amis proches pendant de nombreuses années – et il a été rapporté qu’elle avait eu du mal avec son lien étroit avec Debbie McGee, avec qui il était parent cette année-là dans l’émission.

Une source a déclaré à l’époque: “Luba et Giovanni sont ensemble. Mais elle n’aime pas Debbie à cause de leur lien – elle sent à quel point Gio tient à elle.

“C’est aussi bouleversant car elle aimerait que leur romance soit au grand jour. Luba a très envie d’être dans l’émission un jour. Elle aide à la chorégraphie.

“Mais cela signifie qu’elle doit passer beaucoup de temps à regarder Giovanni répéter avec Debbie, ce qui peut être inconfortable pour elle.”