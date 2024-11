Les fans de GTA 6 perdent le moral face au dernier teaser de Rockstar – Actualités

S’il y a quelqu’un dans votre vie qui attend vraiment avec impatience GTA VIvous voudrez peut-être les surveiller.

Cela fait maintenant près d’un an depuis la première bande-annonce de GTA VI a été publié par Rockstar Games, et depuis, nous n’avons plus rien eu.

Cela a fait… quelque chose à la communauté GTA. Un rapide coup d’oeil sur le GTA VI le subreddit un jour donné vous montrera que les fans ont été réduits à compter le nombre de voitures rouges dans une capture d’écran spécifique de la bande-annonce, ou à être enthousiasmés par le fait que le jeu dispose de suffisamment d’espaces de stationnement pour les PNJ handicapés.

De toute évidence, c’est le moment où les fans se penchent sur quelque chose de nouveau avant de perdre complètement la tête. La bonne nouvelle ? Quelque chose de nouveau pourrait bien être en route.

Je dois souligner qu’il y a eu tellement de théories farfelues insistant sur le fait que Rockstar aurait taquiné le prochain GTA VI bande-annonce d’une manière alambiquée, mais celle-ci a en fait quelque chose à dire.

Si vous pensez à novembre 2023, Rockstar a montré une image promotionnelle pour GTA en ligne qui montrait une grande lune en arrière-plan. La phase de lune spécifique utilisée dans l’image était la même phase de lune dans le ciel le 1er décembre 2023 : le même jour, Rockstar a dévoilé la première bande-annonce officielle de GTA VI.

Pourquoi est-ce que j’en parle maintenant ? Parce que les fans sont convaincus que Rockstar vient de refaire exactement la même chose.

L’utilisateur de Reddit Fabrizerlo semble avoir été le premier à remarquer le nouveau GTA en ligne annonce de mise à jour publié le 1er novembre alors qu’une phase de lune très spécifique figurait en bonne place dans le ciel (où serait-elle ailleurs, pour être honnête ?).

Ceux qui sont plus familiers avec les phases de la lune ont rapidement pu comprendre que la lune montrée sur la nouvelle image est Waning Gibbous, qui pourra ensuite être repérée le vendredi 22 novembre. Est-ce que c’est à ce moment-là que nous sortirons la prochaine fois GTA VI bande-annonce?

Honnêtement, je ne parierais pas contre. Il s’agit d’une théorie solide étayée par un exemple précédent solide, et il n’y a aucun moyen pour Rockstar de traverser toute l’année 2024 sans nous donner une astuce supplémentaire pour GTA VI avant sa date de sortie 2025. Il semblerait que les étoiles s’alignent, alors surveillez cet espace.