THE Great British Sewing Bee a ravi les téléspectateurs ce soir lorsque l’ex-dîneuse Cathryn a dansé sur le Vossi Bop de Stormzy.

Cathryn, du Yorkshire, a livré le plus improbable des croisements lorsqu’elle a fait danser le présentateur Joe Lycett avec elle sur la piste crasseuse.

5 Joe Lycett et Cathryn de The Great British Sewing Bee ont dansé sur Vossi Bop de Stormzy dans l’épisode de ce soir

La femme de 57 ans a été distraite par le comédien alors qu’elle était assise devant sa machine à coudre.

Il lui a demandé: « Que fais-tu pour te laisser aller normalement, Cathryn? »

Et elle a répondu: « A la maison? Danser comme si personne ne regardait.

« J’aime un peu de crasse. »

5 Cathryn a montré ses mouvements

La mâchoire de Joe est tombée et Cathryn a dit: « Oh oui je fais. »

Testant sa demande, Joe a alors demandé à Cathryn, qui a travaillé comme dîneuse pendant 31 ans: « Aimez-vous Stormzy? »

Et elle n’a pas manqué un battement et a dit: « Je pense qu’il est merveilleux. Vossi Bop, Joe? »

La piqueuse agile sortit de son siège et sauta sur le sol avec son aiguille et son fil dans ses mains – alors que Joe reflétait ses mouvements.

5 Ravi Joe ne pouvait pas croire ce qu’il voyait

Se rasseyant, Cathryn a dit: « Mon fils désespère de moi tu sais, il a 23 ans et il me trouve tellement embarrassant. »

Les téléspectateurs ne pensaient pas du tout qu’elle était embarrassante et ont déclaré que le charme incroyable de Cathryn et son bon goût pour la musique les avaient immédiatement convaincus.

Un tweeté: « Voir Kathryn, une dame blanche plus âgée, être vraiment dans la crasse est le genre d’ambiance que je vis pour #SewingBee »

5 Cathryn a conquis les téléspectateurs avec son charme incroyable

Un autre a écrit: « Tout ce confessionnal de crasse et le Vossi bop étaient sains »

Et un troisième a dit: « Catherine & Grime wow you go girl »