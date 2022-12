Les fans de Great British Bake Off “travaillent” sur le remplacement de Matt Lucas – et il est déjà ami avec Noel Fielding

Les fans de GREAT British Bake Off ont déjà “déterminé” qui remplacera Matt Lucas.

L’humoriste a annoncé mardi qu’il quittait la série de pâtisseries de Channel 4.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Adieu Bake Off! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

«Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

« Alors, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.

“Je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements et ma gratitude à tout le monde chez Love Productions et Channel 4 et à Noelipops, Paul, Dame Prue, l’équipe et, bien sûr, les merveilleux boulangers pour m’avoir accueilli dans la tente.

“Je souhaite à celui qui prendra le relais le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans déjà savoir qui a gagné!”

Suite à la nouvelle, les fans ont été dévastés – tandis que certains travaillent déjà sur qui rejoindra Noel Fielding à la barre.

S’adressant au site de médias sociaux reddit, les téléspectateurs de la série bien-aimée sont convaincus que Richard Ayoade prendra la relève en tant qu’hôte.

Ils ont souligné comment l’homme de 45 ans, qui est surtout connu pour son rôle dans The IT Crowd, est déjà copain avec Noel Fielding.

“Leur dynamique serait géniale car ils sont amis depuis longtemps, et pourtant complètement opposés l’un à l’autre”, a déclaré un téléspectateur.

Un autre a déclaré: “Il est le fleuret parfait pour l’énergie décalée de Noel.”

« Ceci ceci ceci. Il ne pourrait pas s’empêcher de se moquer de Paul et ce serait génial », a ajouté un troisième.

Tandis qu’un quatrième postait : “Il serait fabuleux !”

La série de Bake Off de cette année a récemment pris fin et Syabira, 32 ans, de Londres, a été couronnée gagnante.

La boulangère d’origine malaisienne a montré ses compétences impressionnantes dans la cuisine et a obtenu sa place en tant que meilleure boulangère de la série.

