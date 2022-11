Les fans de Grand Designs House of the Year critiquent la liste “absurde” de la propriété “fondant rose” à la maison en briques vertes

Les fans de GRAND Designs House of the Year ont claqué les deux premières maisons qui se sont battues pour remporter le grand prix de cette année.

Les téléspectateurs ont été moins impressionnés par les deux premières propriétés de la “liste absurde”, arguant qu’elles ne sont rien de plus qu’une “maison de vacances” et “une monstruosité”.

Canal 4

Une maison en briques rouges avec un cadre vert a été mise en ligne[/caption] Canal 4

Le prix est présenté pour célébrer l’excellence et l’innovation, mais certains ne pensaient pas que ces deux-là avaient ce qu’il fallait[/caption] Canal 4

Une «fantaisie de fondant rose» dans l’East Sussex n’a pas conquis le cœur des fans à la maison[/caption] Canal 4

Les téléspectateurs mécontents à la maison voulaient voir des options plus respectueuses de l’environnement[/caption]

Les deux maisons de la finale de cette année sont Sea Breeze, décrite comme une «fantaisie fondante rose» dans l’East Sussex, et Red House, une maison familiale en briques rouges avec un cadre vert vif dans le Dorset.

Au cours de la série de quatre semaines, sept maisons sont présélectionnées pour le prix avant que le gagnant ne soit annoncé dans le dernier épisode.

Grand Design House of the Year est le gagnant du meilleur exemple de maison unique conçue par un architecte au Royaume-Uni.

Le prix est présenté pour célébrer l’excellence et l’innovation dans la conception de la maison.

Mais les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour critiquer le jury du Royal Institute of British Architects, affirmant que les maisons n’avaient pas ce qu’il fallait.

Une personne a déclaré : « Les deux pires maisons sont traversées. Décisions absurdes #houseoftheyear.

Un autre a écrit : « Où sont les pompes à chaleur, le solaire photovoltaïque, les énergies renouvelables. Quelles sont les valeurs u ? »

Quelqu’un d’autre a dit : « L’#architecture traditionnelle me mystifie encore. Une maison en béton sur une plage sans route et une maison en brique criarde ont fait leur chemin dans #houseoftheyear.





“Ce n’est pas une bonne publicité pour ce que nous devrions construire.”

Un fan perplexe a écrit : « #Houseoftheyear a déjà pris un départ mystérieux. J’ai choisi la boîte de plage qui était à peu près la même que celles d’à côté et la terrible maison rouge de Dieu.

Certains ont souligné que l’une des propriétés servait de maison de vacances, pensant que ce n’était «pas une maison» du tout.

Un téléspectateur agacé a déclaré: “Le bon vieux RIBA sélectionne une maison de vacances (pas une maison) et une monstruosité (et j’aime la brique!)”

Le jugement est dirigé par le Royal Institute of British Architects (RIBA) – un organisme professionnel pour les architectes qui se trouvent principalement au Royaume-Uni.

Les 20 projets en compétition pour être couronnés RIBA House of the Year seront présentés sur Channel 4’s Grand Designs: House of the Year à partir du 16 novembre.