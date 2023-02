Les fans de Grammy furieux après qu’Aaron Carter ait été exclu de l’hommage déchirant In Memoriam lors d’une remise de prix choquante

Les téléspectateurs de GRAMMY ont été mis en colère après avoir remarqué qu’Aaron Carter avait été exclu de l’hommage in memoriam.

Le chanteur est décédé en novembre 2022 après une longue bataille contre la toxicomanie et les problèmes de santé mentale.

Getty Images – Getty

Getty

Le nom de la star a été mentionné sur un site Web de Grammy mais snobé lors de l’émission[/caption]

Kacey Musgraves, Sheryl Crow, Mick Fleetwood, Bonnie Raitt, Christine McVie et Quavo n’étaient que quelques-unes des stars à avoir orné la scène pour une performance en direct lors du segment in memoriam aux Grammys.

Ils ont honoré des stars comme Loretta Lynn, Takeoff, tWitch et d’autres stars qui sont parties trop tôt.

Les fans aux yeux d’aigle n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que même si des dizaines de personnes se souvenaient, il y avait une star tardive qui semblait manquer : Aaron.

Le chanteur pop a été retrouvé mort dans la baignoire de son manoir californien fin 2022 et déclaré mort sur les lieux.

Sa photo n’apparaissait pas dans l’hommage, mais il figurait parmi les stars qui devaient être honorées sur un site Web associé aux Grammy Awards.

Les fans du regretté musicien étaient furieux qu’il soit oublié et se sont tournés vers Twitter pour le faire savoir.

Plusieurs fans ont suggéré à tort que Taylor Hawkins – le regretté batteur des Foo Fighters – avait également été snobé, oubliant qu’il avait été honoré l’année précédente.

Un fan a écrit : « Honte à vous, Grammys. Vous avez laissé de côté Taylor Hawkins ET Aaron Carter du segment commémoratif.

Un autre a tweeté: “Umm .. Je n’ai pas vu Aaron Carter sur cet hommage.”

Un troisième fan a écrit : « Wow, les grammys ont laissé Aaron Carter hors du mémorial ? Waouh, vraiment horrible. Peu importe ce que vous pensiez d’AC, il a fait une énorme marque dans l’entreprise à un si jeune âge. Il aurait dû être inclus.

Quelqu’un d’autre a ajouté : “Où était Aaron Carter dans la vidéo commémorative ?!?!”

Un autre fan a écrit : « Grammys. pourquoi ne pas inclure aaron carter in memoriam ? vous ne voulez pas être associé à la drogue ou à la toxicomanie ? c’est tellement irrespectueux et inhumain. ne dis pas, oh tu n’as pas eu le temps de l’inclure, car il est décédé en novembre et Jeff Beck est décédé le mois dernier… hmmmm nous t’aimons aaron.

Quelqu’un d’autre a répondu : « Honte aux Grammys 2023 ! Vous saviez que vous n’aviez pas mis @aaronCarter dans l’hommage vidéo ! Il était tellement polyvalent ! Une icône pop ! Comme c’est décourageant.

ENTREVUE REFROIDISSANTE

Le mois après sa mort, la fiancée d’Aaron s’est entretenue avec The US Sun pour une interview exclusive sur le moment où elle a appris la mort de son partenaire.

Aaron et Melanie se sont rencontrés pour la première fois sur les réseaux sociaux en 2019, et leur romance s’est rapidement épanouie, le couple emménageant ensemble après seulement un mois.

Il a posé la question en direct sur Instagram en juin suivant avant d’accueillir leur fils en novembre de l’année dernière après qu’une précédente fausse couche leur ait brisé le cœur.

Le couple a parfois eu une relation difficile, souvent en raison de la lutte d’Aaron contre la toxicomanie et sa santé mentale, mais Melanie dit qu’elle était déterminée à le soutenir.

Elle a rappelé le moment tragique où elle a reçu le pire appel imaginable le 5 novembre, l’informant qu’Aaron avait été retrouvé mort chez lui à Lancaster, en Californie.

Ils s’étaient disputés au sujet de sa récente rechute lorsqu’il a été surpris en train de souffler sur les réseaux sociaux, et Melanie a appelé la police à plusieurs reprises pour des contrôles d’aide sociale.

L’influenceuse beauté a déclaré au US Sun qu’elle séjournait avec sa famille dans le comté d’Orange pendant leur brève séparation.

Melanie a dit qu’elle était au service au volant de Del Taco lorsqu’elle a reçu l’appel de leur publiciste disant qu’on lui avait dit qu’il s’était noyé chez eux.

“Le publiciste est celui qui m’a appelé pour me le dire. Et elle a dit qu’elle ne savait pas ce qui se passait, mais qu’il s’était noyé. Et j’étais comme en train de paniquer hystériquement. J’étais en train de recevoir de la nourriture quand j’ai reçu l’appel. Petit-déjeuner.

« Je pense que c’était à 10 ou 11 heures du matin. Ensuite, il a tout de suite fait la une des journaux en 10 minutes environ.

« J’ai conduit immédiatement chez nous et j’ai pleuré tout le temps. Je ne sais même pas comment j’y suis arrivée », ajoutant qu’elle était « hystérique » pendant le trajet de deux heures et quarante minutes.

“Je pensais qu’il était tombé dans la piscine et qu’il s’était peut-être évanoui et qu’il est allé dans la piscine la nuit. Je ne savais pas à quoi m’attendre, [and] J’ai aussi pensé que peut-être quelqu’un l’avait mis là-dedans.

« C’est ce que je pensais… peut-être que quand je n’étais pas là, quelqu’un l’a mis dans la piscine et lui a fait ça. Je ne sais pas.

“Il a toujours dit qu’il avait peur des gens autour de lui. Je ne savais donc pas ce que cela signifiait. Et puis quand je suis arrivé, j’ai découvert que c’était la baignoire.

« Quand je suis arrivé là-bas, il y avait déjà beaucoup de voitures. Tout le monde était triste et il y avait des journalistes partout. Ils étaient là toute la journée et je ne voulais pas y croire.

“Et puis j’ai parlé aux détectives vers la toute fin et j’ai dit:” Vous savez exactement ce qui s’est passé? Je leur ai fait savoir que je n’étais pas chez moi, mais j’habitais à la résidence. J’étais sa fiancée, nous avons eu un bébé ensemble.

Le US Sun avait précédemment révélé que le corps d’Aaron avait été retrouvé par leur nouveau home-sitter, qui avait été traumatisé par la scène.

Elle a été entendue par des voisins crier quelques minutes avant que les ambulanciers ne se précipitent vers la maison.

La femme, qui a choisi de ne pas s’exprimer, n’a pas répondu à Mélanie lors de la dernière semaine d’Aaron, ni après sa mort.

DÉTAILS FONCÉS

Elle a dit qu’Aaron lui avait dit de ne pas parler à Melanie, et qu’elle s’est donc retrouvée avec beaucoup de questions sans réponse.

« Je ne sais pas si [she] en fait, je l’ai vu physiquement cette nuit-là », a-t-elle déclaré. « C’est ce que je ne sais pas.

“J’ai l’impression que je mérite de savoir ça, j’ai été avec lui pendant trois ans. J’étais la dernière personne à prendre soin de lui et à fonder une famille avec lui.

“J’ai des sentiments bizarres à ce sujet. Je suis juste, je suis un peu contrarié par toute la situation.

La police a laissé Mélanie entrer dans la maison après que son corps a été enlevé, pour vérifier leurs chiens de compagnie, mais elle ne peut pas encore se résoudre à parler du moment.

On pouvait entendre Melanie sangloter alors qu’Aaron était sorti par le coroner, et elle dit qu’elle ne voulait pas voir son corps.

S’effondrant à nouveau en larmes pendant l’interview, elle a déclaré: «Il est encore si tôt. Je vais probablement toujours pleurer quand j’entends parler de lui. Au moins, je dois dire au revoir.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait après avoir passé toute la journée à regarder l’agitation à la maison, Mélanie a dit qu’elle s’était dit : “Ce n’est pas réel, je rêve.”

Aaron a eu beaucoup de mal avant son décès.

Il avait précédemment affirmé avoir subi plus de 100 crises d’épilepsie à cause de sa dépendance.

Aaron et Melanie ont partagé un enfant ensemble, dont elle a récemment retrouvé la garde.

Getty

Des dizaines d’autres célébrités décédées ont été incluses dans l’hommage In Memoriam[/caption] Getty

Aaron est décédé en novembre 2022[/caption] Getty

Il a été retrouvé dans la baignoire de sa maison californienne[/caption]