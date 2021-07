Les fans de Gossip Girl qualifient la romance élève-enseignant entre Max et Rafa de «putain de dégoûtant» dans la série de redémarrage

Les fans de GOSSIP Girl ne sont pas très heureux après avoir vu un enseignant, Rafa, rencontrer son élève, Max, dans le dernier épisode du redémarrage de HBO Max.

Les téléspectateurs ont qualifié la romance de « putain de dégoûtant » et ont supplié l’émission d’arrêter de « romantiser » les relations élèves-enseignants.

Les fans de Gossip Girl ont critiqué la romance élève-enseignant lors du redémarrage

L'étudiant Max (Thomas Doherty) et le professeur Rafa (Jason Gotay) se sont liés dans le dernier épisode de la série

Sur le nouveau Une fille bavarde, Max (Thomas Doherty) essaie depuis quelques épisodes de faire coucher son professeur Rafa (Jason Gotay) avec lui, les apparaissant nus l’un devant l’autre à quelques reprises.

Max a découvert que Rafa serait dans une maison de bain et s’y est présenté pour essayer de rendre jaloux son professeur très nu et l’a fait en se déshabillant et embrassant son camarade Aki (Evan se moque).

Les fans ont assez contesté cela et étaient mécontents. Rafa a finalement fait savoir à Max qu’il était même attiré par lui, en disant qu’ils ne se connecteraient pas tant que Max n’aurait pas obtenu son diplôme, malgré le fait que l’étudiant essaie de le convaincre en disant qu’il est légal.

Dans L’épisode 4 de jeudi, Max a de nouveau vu Rafa nu quand il l’a suivi dans la salle de douche de leur école, et, plein de pilules, il a dit que le professeur devrait coucher avec lui ou il dira à tout le monde qu’il l’a fait de toute façon.

Rafa a réussi à le faire sortir de là, mais les deux, qui s’étaient rapprochés parce que l’enseignant aidait Max à surmonter émotionnellement le mariage en ruine de ses pères et le scandale de tricherie, ont finalement cédé l’un à l’autre.

À la fin de l’épisode, le personnage de Thomas est allé voir Rafa dans son appartement, pleurant parce que son père lui reproche d’avoir révélé sa tricherie et de chercher du réconfort, ce que l’enseignant lui a donné en disant « F *** it ».

Les fans ont claqué les deux se réunissent parce que peu importe l’âge de Max, il est toujours l’élève de Rafa et il y a toujours une grande disparité de pouvoir entre eux.

« Bc même si Max a 18 ans, c’est toujours aussi méchant car pourquoi un adulte ** s’intéresse-t-il à un lycéen », a tweeté un téléspectateur en colère. « Quelqu’un donne un passe-temps à ces enseignants, il est évident que l’enseignement ne leur suffit pas. »

Un autre a écrit : « Cette relation enseignant-élève est un si grand non. Pourquoi laisser max sortir avec la prof #GossipGirl »

Un troisième a déclaré: « Les relations enseignant / étudiant sont dégoûtantes, j’en ai assez d’arrêter de romancer cette merde dégoûtante #GossipGirl »





D’autres ont qualifié la romance de « effrayante et prédatrice », affirmant que « la romance / trope élève-enseignant doit mourir par le feu ».

Un téléspectateur a déclaré qu’il ne « soutiendrait pas l’aventure de Max avec ce professeur », tandis qu’un autre espérait qu’il serait « exposé » par Gossip Girl.

Max y est allé en pleurant à cause de problèmes familiaux et voulait Rafa à la fois émotionnellement et physiquement[/caption]

Rafa l’a repoussé au début, mais a ensuite cédé, et les fans ont qualifié la relation élève-enseignant de « dégoûtante » et de « dégoûtante »[/caption]