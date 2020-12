Les fans de Gordon Ramsay ont été sous le choc après l’avoir vu se tortiller les fesses et agir comme un renne dans un défi de danse bizarre.

Le chef de la télévision de 54 ans a rejoint sa fille de 19 ans Tilly sur TikTok pour une routine de danse sur le thème des fêtes où il a plaisanté en disant que ses mouvements de danse étaient son « cadeau de Noël » à ses fans.

Le défi voit les utilisateurs de TikTok exécuter une routine impertinente avec la version d’Anna Kendrick et Snoop Dogg de Here Comes Santa Claus.

Les mouvements consistent à sauter de haut en bas, à se tortiller les fesses, à s’accroupir jusqu’au sol, avant de galoper comme l’un des rennes du Père Noël.







(Image: tillyramsay / TikTok)



Le célèbre chef grincheux a été vu souriant et riant alors qu’il imitait les mouvements de danse de Tilly.

Le message était sous-titré: Papa voulait faire une danse de Noël et cela ne lui a pris que 10000 tentatives !! Joyeux Noël @gordonramsayofficial. »

Plus tard, il a répondu: «Mon cadeau de Noël pour toi… mes talents de danseur.







(Image: tillyramsay / TikTok)



« Joyeux # Noël! Gx @tillyramsay ».

Et Tilly a révélé avec effronterie: « Il ne vous a fallu que 5 jours pour apprendre », tandis que d’autres adeptes ont partagé leur amusement.

Un fan a ajouté: « J’ai l’impression de voir un côté interdit de Gordon Ramsay. Je ne m’en plains pas. »

Un autre a demandé: « Question importante. Comment s’est passé le dîner de Noël? »

« Vous oubliez tous qu’il a manifestement un côté doux car il est un PÈRE et beaucoup de pères ont des côtés doux », a déclaré un troisième.

Alors qu’une personne a dit: « Est-ce qu’il … sourit? » et un cinquième a commenté: « Cela semble illégal à regarder. Gordon Ramsay heureux? »

Que pensez-vous des mouvements de danse de Gordon? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Avez-vous une histoire à partager? Nous voulons en savoir plus. Écrivez-nous à yourmirror@mirror.co.uk