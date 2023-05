Les fans de Gordon Lightfoot rendront hommage à la visite d’Orillia

ORILLIA, ONT. –

Les fans du regretté auteur-compositeur-interprète folk Gordon Lightfoot auront l’occasion de rendre hommage aujourd’hui dans sa ville natale d’Orillia, en Ontario.

Une visite publique aura lieu pour le musicien de 13 h à 20 h à l’église unie St. Paul.

Lightfoot est décédé lundi à l’âge de 84 ans et depuis, les hommages affluent du monde entier.

L’interprète était connu pour ses paroles poétiques et poignantes sur des chansons telles que « The Wreck of the Edmund Fitzgerald » et « If You Could Read My Mind ».

Après la mort de Lightfoot, les habitants d’Orillia ont commencé à placer des fleurs sur deux monuments au chanteur dans la ville. Et samedi, un concert précédemment prévu en hommage à sa carrière à l’Opéra d’Orillia est devenu une célébration de sa vie et de sa carrière.

La famille de Lightfoot dit que les messages de condoléances peuvent être laissés sur mundellfuneralhome.com, où les détails du service sont affichés.

Un livre de condoléances peut également être signé au Massey Hall de Toronto, un lieu où Lightfoot s’est fréquemment produit tout au long de sa carrière. Il sera disponible de 10h à 15h

Les funérailles privées de Lightfoot auront lieu à une date ultérieure à Orillia où il sera enterré aux côtés de ses parents.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 mai 2023.