Les fans de GOOD Morning Britain ont été laissés dans l’hystérie aujourd’hui lorsqu’ils ont entendu un mystérieux « pet » lors d’un débat sur les vaccins contre les coronavirus.

Les téléspectateurs ont été distraits pendant le segment lorsqu’ils ont entendu le bruit suspect, qui n’a été reconnu par personne à l’écran.

L’émission d’aujourd’hui était animée par Susanna Reid et Ben Shephard, avec les invités Kevin Maguire, Andrew Pierce et le Dr Rachel Clarke.

Alors que la conversation se tournait vers les vaccinations, un bruit de pet a été entendu après la coupure de la caméra à Andrew.

Le journaliste a continué à parler sans perdre un instant, mais ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas aussi disposés à ignorer la gaffe.

Sur Twitter, les fans de GMB ont partagé des chaînes d’émojis qui pleurent de rire, avec une écriture: « Andrew Pierce vient-il de péter? »

Un autre a ajouté: « Est-ce que je viens d’entendre un pet? Ou pourrait-il s’agir d’une interférence innocente? »

Un troisième a demandé: « Qui a pété ?? »

Un autre a fait écho: « La question la plus importante sur Bonjour la Grande-Bretagne aujourd’hui est… QUI A PÉRÉ à l’antenne? »

Ce n’est pas la première erreur de pet à la télévision en direct de ce mois-ci, Joe Wickes ayant le visage rouge après avoir passé le vent lors de sa diffusion en direct d’entraînement PE.

Les fans étaient confus lorsqu’ils ont entendu le bruit suspect alors que la star de 34 ans était hors champ, et Joe a admis plus tard qu’il ne pensait pas que quiconque le remarquerait.

Il a dit à son copain Mark Wright dans son émission de radio: « Je suis tellement gêné par ce qui s’est passé. En gros, j’ai filmé mon premier PE avec Joe hier, en direct à 9 heures, non?

Joe Wicks est parti le visage rouge après avoir admis qu’il avait pété pendant le cours d’éducation physique en direct

«J’ai appuyé sur le bouton en direct juste sur mon flux YouTube, et juste avant, je parle 20 secondes avant, quelque chose a glissé Mark… et vous pouvez deviner ce que ce sera Mark…

« Écoutez, 800 000 personnes ont vu cette vidéo. Je ne savais pas. Lorsque vous passez en direct, vous appuyez sur en direct et il y a environ 20 secondes de retard, mais pour une raison quelconque, le lien s’était ouvert et il était en mémoire tampon et il a essentiellement obtenu le son .

« Alors j’ai laissé sortir ce géant – honnêtement, le plus long – ripper que j’ai jamais laissé sortir de ma vie. »

Il a ensuite avoué qu’il ne savait même pas que tous ses téléspectateurs l’avaient entendu jusqu’à ce qu’il voie un article de presse sur la gaffe en ligne.