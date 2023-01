Les fans de Good Morning Britain sont furieux alors que le spectacle est annulé et remplacé par un choix bizarre

Les fans de GOOD Morning Britain sont restés furieux après l’annulation de l’émission aujourd’hui et son remplacement par une télévision pour enfants.

Les téléspectateurs d’ITV se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre qu’il n’y avait aucun signe de GMB lorsqu’ils se sont allumés pour regarder lundi.

TVI

Good Morning Britain était introuvable lundi matin[/caption] TVI

Les stars manquaient et étaient remplacées par la télé pour enfants[/caption]

L’émission populaire voit normalement les présentateurs, qui incluent Kate Garraway, Ben Shephard, Charlotte Hawkins et Susanne Reid, discuter des meilleures histoires de la journée.

Cependant, malgré l’anticipation d’un épisode du programme le jour du Nouvel An, les fans ont été déçus.

Au lieu de cela, ITV a décidé de diffuser une série de programmes pour enfants tôt le matin, y compris le film Disney Mr Magoo.

Les fans étaient tellement en colère qu’ils se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre du programme manquant alors qu’ils fulminaient à propos d’un “autre jour de congé” pour ses stars phares.

“GMB s’est encore arrêté, je vois”, a écrit l’un avec colère, tandis qu’un second a sonné pour accepter: “Un autre jour de congé à GMB.”

“La télévision de Noël sur toutes les principales chaînes de télévision terrestres a été la pire de tous les temps cette année.” un troisième fulminait.

Good Morning Britain a été retiré des ondes aujourd’hui en raison du jour férié – et n’est pas la seule émission à avoir mal tourné.

Lorraine, This Morning et Loose Women ont également été licenciés du programme télévisé pour divertir les enfants.

Alors que Lorraine et This Morning sont généralement diffusées de 9 heures du matin jusqu’à l’heure du déjeuner, ITV diffusera à la place les promenades préférées de la Grande-Bretagne.

Pendant le créneau Loose Women, de 12h30 à 13h, le film Death Becomes Her sera à la place.

Le programme régulier d’ITV devrait redémarrer demain, le 3 janvier.

Good Morning Britain sera diffusé à partir de 6h, Lorraine à partir de 9h, This Morning à partir de 10h et Loose Women à partir de 12h30.

Alors que GMB a continué pendant la période de Noël, un nouveau visage a rejoint le panel – avec Gordon Smart comme nouveau présentateur.

Gordon est un journaliste, rédacteur en chef et diffuseur qui s’est fait un nom en devenant le plus jeune rédacteur en chef de la rubrique The Sun’s Bizarre Showbiz alors qu’il n’avait que 26 ans.

Alors que Ben Shephard prend normalement les rênes, un changement majeur de line-up a vu Gordon présent jeudi et vendredi la semaine dernière.

Et après être apparue aux côtés de Charlotte, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour faire l’éloge de ses débuts, tout en suggérant qu’il pourrait être un élément plus permanent.