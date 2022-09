Les fans de Good Morning Britain sont convaincus que Richard Madeley a été AXE alors qu’il “disparaît” pour la septième semaine consécutive

Les fans de GOOD Morning Britain sont convaincus que l’hôte invité régulier Richard Madeley a été AXÉ.

L’homme de 66 ans a été “absent” de présenter ses fonctions pendant sept semaines consécutives.

Il était pour la dernière fois dans le studio de télévision le 10 août lorsqu’il s’est retrouvé impliqué dans une furieuse dispute avec le politicien James Cleverly.

Un téléspectateur a demandé : « Où est Richard Madeley ?

« A-t-il été botté par GMB ? Je ne l’ai pas vu depuis des lustres.

Quelqu’un d’autre s’est demandé : « Est-ce que @GMB a finalement largué Richard Madeley ? Il n’est pas là depuis des lustres, heureusement.

Un autre a commenté avec effronterie: «Madeley a-t-elle été limogée? S’il vous plaît, dites-moi qu’il l’a fait.

Le diffuseur divise toujours les opinions lorsqu’il présente l’émission de petit-déjeuner ITV.

Il est souvent comparé à Alan Partridge, sans tact, un animateur de radio local fictif interprété par Steve Coogan.

Alors que d’autres le louent comme l’un des grands de la télévision – ayant commencé sa carrière à la BBC en 1976.





Après avoir rencontré sa femme Judy Finnigan six ans plus tard, le couple est devenu l’un des duos les plus populaires de tous les temps.

Ils ont animé This Morning de 1988 à 2001, avant de présenter le chat show Richard & Judy sur Channel 4 jusqu’en 2009.