Les fans de Good Morning Britain n’arrivent pas à croire l’âge réel de Laura Tobin alors que la star de la météo reçoit un énorme gâteau à l’antenne pour son anniversaire

Laura Tobin, de GOOD Morning Britain, a célébré son 41e anniversaire à l’antenne aujourd’hui avec un énorme gâteau de ses collègues d’ITV.

La maman d’un enfant a eu droit au gâteau surprise décoré d’arbres après avoir publié un livre sur la sauvegarde de la planète plus tôt cette année.

La tenue de la présentatrice météo a également séduit les téléspectateurs, car elle portait une robe pull rayée et se grattait les cheveux en une queue de cheval haute.

Un téléspectateur a déclaré: «Joyeux 18e anniversaire Laura. Vous paraissez si jeune”

Un autre a tweeté : « Aucune chance @Lauratobin1 a 41 ans aujourd’hui. Je pensais que tu avais la trentaine si ça.

Un troisième a écrit : « Heureuse Laura !

La météorologue de la télévision s’est rendue sur Twitter plus tôt cette année pour partager le lancement de son nouveau livre sur la façon dont les gens peuvent être plus respectueux de l’environnement et plus respectueux de l’environnement.

Everyday Ways To Save Our Planet décrit plus de deux cents échanges durables pour vous et votre famille et est disponible à l’achat sur Amazon.

Avant de devenir une habituée de la boîte, Laura a étudié la météorologie à l’Université de Reading et a fourni des rapports météorologiques aux équipes de vol de la RAF.

Voler par le siège de son pantalon fait partie du plaisir de Laura, et sa capacité à réfléchir rapidement a récemment laissé son collègue Richard Madeley en admiration.





“Je ne trouve pas cela si difficile parce que je le fais depuis 14 ans, mais il a fallu beaucoup de pratique pour le faire”, a-t-elle déclaré au Sun.

« L’autre jour, ils sont arrivés au début de l’heure et le titre n’était pas sorti et nous n’étions pas prêts avec un colis pour un correspondant en Ukraine.

“Nous essayions de tout préparer et dans mon oreille, tout ce que j’ai entendu était ‘continuez!’ Cela a fini par durer encore une minute, une minute et demie, tout le monde se bousculait.

«Ensuite, vous pouvez lentement entendre le kerfuffle devenir plus organisé et je savais que je finirais bientôt.

“Plus tard, quand nous étions en pause, Richard était comme ‘Laura, c’était incroyable!'”

Good Morning Britain diffusé tous les jours de la semaine à partir de 6h du matin sur ITV.