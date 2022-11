Les fans de Good Morning Britain distraits par l’audacieuse robe décolletée de Susanna Reid alors qu’elle déchire Matt Hancock de I’m a Celeb

Les fans de GOOD Morning Britain ont été distraits par l’audacieuse robe décolletée de Susanna Reid dans l’émission d’aujourd’hui.

La présentatrice, 51 ans, a été félicitée pour avoir déchiré l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock MP alors qu’elle parlait de sa signature pour I’m A Celebrity.

Mais les téléspectateurs n’ont pas tardé à souligner sa tenue.

Susanna portait une robe bleue à col carré qu’elle portait avec une ceinture à imprimé léopard.

Ce fut un succès auprès des téléspectateurs qui ont écouté leur dose du mercredi de Good Morning Britain.

L’un d’eux a déclaré: “Cette ceinture à imprimé léopard est le compagnon idéal pour Suzannela meilleure tenue de décolleté de l’année.

EN SAVOIR PLUS SUR MATT HANCOCK DANS LA JUNGLE Matt Hancock “n’a pas perdu ses billes” alors qu’il échange Westminster contre la jungle IAC BIENVENUE MAT Matt Hancock débarque à Oz en tant que député vu pour la première fois depuis qu’il a rejoint I’m A Celeb

Quelqu’un d’autre a ajouté: “J’aime beaucoup Suzanneclivage ce matin.

Susanna a été forcée de s’excuser après qu’un invité de l’émission ait utilisé un langage grossier à l’antenne.

Le panéliste régulier Andrew Pierce a déclaré: «Vous êtes un chef de file complet… vous êtes un chef d’ad ***. Je peux dire ça, n’est-ce pas ?

Paniquée, Susanna s’est exclamée : « Non. Non, non tu ne peux pas dire ça”, avant de se tourner vers la caméra et d’ajouter : “Excuses”.





M. Hancock a été suspendu en tant que député conservateur pour s’être inscrit à l’émission de divertissement phare d’ITV.

Le politicien, qui a dû démissionner après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage en ayant une liaison au bureau, sera la 12e star à entrer dans la jungle.

Selon les cotes de Betfair, Matt Hancock est 2/1 pour battre le record du plus grand nombre d’essais de Bushtucker s’il est voté par le public plus de sept fois.

Il a défendu sa décision de quitter ses électeurs au milieu d’une crise du coût de la vie pour rejoindre l’émission de téléréalité.

Écrivant exclusivement pour The Sun, Matt a nié qu’il avait “perdu les billes ou bu un verre de trop” – et a insisté sur le fait qu’il utiliserait la plate-forme pour promouvoir sa campagne contre la dyslexie.

Il a écrit : « Alors que la plupart des gens me connaissent pour avoir été secrétaire à la Santé pendant la pandémie, ce que vous ne saurez probablement pas, c’est que je suis dyslexique, et j’ai fait campagne pour une meilleure identification et un meilleur soutien aux enfants dyslexiques.

“Beaucoup trop de gens en Grande-Bretagne ne découvrent pas qu’ils sont dyslexiques avant d’avoir quitté l’école et, tragiquement, ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. J’ai été diagnostiquée à l’âge de 18 ans, après avoir quitté l’école.

“Mon diagnostic a été un moment éclair et après de nombreuses années de réflexion, je n’étais tout simplement pas très bon en lecture, j’ai finalement compris pourquoi je ne comprenais pas toujours.

«En tant que député d’arrière-ban, j’ai la liberté et le temps de défendre des causes auxquelles je crois et qui me tiennent à cœur, y compris la dyslexie.

En savoir plus sur le soleil ACCOMPAGNEMENT FESTIF La publicité de Noël réconfortante de Disney souligne l’importance d’être ensemble CHANGEMENT RAPIDE Je passe d’un 5 à un 10 quand je porte un bikini mais tout le monde n’est pas d’accord avec moi

“Je veux rehausser le profil de ma campagne contre la dyslexie pour aider chaque enfant dyslexique à libérer son potentiel – même si cela signifie emprunter un chemin inhabituel pour y arriver. . . via la jungle australienne ! Je suis une célébrité. . . est regardé par des millions de Britanniques à travers le pays.

“Je veux utiliser cette incroyable plateforme pour sensibiliser, afin qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.”