Les fans de GOGGLEBOX étaient fous de joie après que le favori des fans Pete Sandiford ait révélé qu’il allait être papa.

Il a laissé tomber la bonne nouvelle avec désinvolture en montrant à sa soeur Sophie une photo du scan de grossesse de sa fiancée Paige Yeomans.

6 Il y a eu de bonnes nouvelles révélées ce soir sur Gogglebox Crédit: Channel 4

Sophie a regardé le scanner et a plaisanté en disant que le bébé lui ressemblait, « c’est un vrai petit bébé maintenant … est-ce que ça me ressemble? », Lui a-t-elle demandé.

« Non, ça va être beau », plaisanta-t-il alors que Sophie riait et l’appelait, « crétin effronté ».

Pete a déclaré qu’il était « fou » qu’il soit bientôt un père « pour quelqu’un », ce à quoi Sophie lui a dit, « la vie vient à vous vite ».

Les fans de Gogglebox n’étaient pas d’accord et se sont précipités pour féliciter Pete pour cette bonne nouvelle.

6 Pete Sandiford de Gogglebox a un bébé avec sa fiancée Paige Yeomans Crédit: Instagram

«J’adore la façon dont Pete laisse tomber avec désinvolture ces expériences de vie qu’il a dans la série. Engagé et va maintenant être papa bruh ?? a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Pete s’est fiancé et va être papa dans une saison! »

Et un troisième a dit: « Oh mon dieu Pete annonçant qu’il va être papa et je suis aussi heureux que je le serais si c’était l’un de mes copains, j’ai besoin de me ressaisir. »

Le favori des fans a discuté avec désinvolture de sa paternité imminente avec sa soeur Sophie au retour de l’émission C4.

6 Pete a admis se sentir différent maintenant qu’il est fiancé et sur le point de devenir père Crédit: instagram.com/sophiesandiford1

Les frères et sœurs de Blackpool sont revenus avec leurs tasses emblématiques à l’émission alors que Sophie, 23 ans, a demandé à son grand frère ce que l’on pensait de devenir mari.

« Vous sentez-vous différent maintenant que vous êtes fiancé? » a-t-elle demandé au jeune homme de 26 ans.

Il a répondu « Ouais, je pense. Je me sens comme une responsabilité encore plus grande. Je ne sais pas pourquoi. Je vais avoir une femme. »

« Oui, tu vas avoir une femme, » acquiesça Sophie.

6 Les frères et sœurs de Blackpool font partie des favoris de l’émission Crédit: Channel 4

Sophie voulait savoir qui il choisirait comme son témoin.

« Eh bien, ça va être ma meilleure femme, n’est-ce pas? » Pete lui a dit. « Ce sera toi. »

« Correct. » Bien sûr, il le sera! Je ne porterai pas de smoking, je porterai ma propre robe », clarifia Sophie.

Pete protesta: « Woah! Tu vas devoir porter un costume. »

6 Il a demandé à Sophie d’être sa meilleure femme au mariage mais elle refuse de porter un smoking Crédit: Channel 4

« Je ne vais pas porter de costume de merde, » répondit-elle.

Quand Pete a demandé pourquoi elle refusait de porter le costume, Sophie a expliqué: « Pas question que je … écoute! Bon, en fait, je connais vos copains, je ne copie aucun d’entre eux. Je vais m’apporter moi-même! »

Jusqu’à récemment, Pete avait gardé le silence sur sa vie amoureuse et n’avait publié qu’une jolie photo de sa magnifique petite amie sur ses réseaux sociaux en octobre.

Pete semble avoir confirmé qu’il était avec Paige depuis un moment maintenant.

6 Pete reste généralement très silencieux sur sa vie amoureuse Crédit: Instagram

Dans sa légende de la photo, Pete a déclaré: « Cela a été pris l’année dernière pour info. »

Selon ses médias sociaux, Paige est diplômée de l’Université Queen Mary de Londres en 2019 avec un diplôme en langue anglaise et linguistique.

Pete et Sophie Sandiford, sont sur Gogglebox depuis 2018 et sont les favoris des fans, aux côtés du duo Malones et caravaniers Jenny et Lee.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Pete a un emploi dans le secteur des assurances.