Les fans de Gogglebox sont dévastés alors que les stars Jenny et Lee annoncent le dernier épisode – News 24

Les fans de Gogglebox ont été dévastés après que les stars Jenny Newby et Lee Riley ont annoncé qu’ils avaient filmé leur dernier épisode cette saison.

Les amis de Hull, qui ont rejoint le casting de Channel 4 en 2014, ont confirmé aux fans sur leur compte Instagram que l’épisode de ce soir était « le dernier ».

4 Jenny et Lee ont annoncé la triste nouvelle sur leur post Instagram

Duo Jenny et Lee se sont assis ensemble sur le canapé pour faire l’annonce de Gogglebox, alors qu’ils plaisantaient que c’était un « triste vendredi » pendant qu’ils se filmaient.

« Pourquoi est-ce un triste vendredi? » Lee a demandé, avant d’inspirer soudainement et d’avoir l’air choqué quand Jenny a révélé: « Parce que c’est le dernier. »

« C’est notre dernière semaine de tournage cette semaine, donc nous tournons aujourd’hui », a poursuivi Lee, en regardant plus sérieusement vers la caméra.

Jenny a conclu: «Je rentre bientôt à la maison», alors que son meilleur ami prétendait être ravi de se débarrasser d’elle et de passer du temps seul.

4 Le duo a déclaré avoir filmé son dernier épisode de cette saison Crédit: Instagram

« Passez un excellent vendredi à tous la semaine dernière de tournage pour nous de la série 17 », a déclaré le couple sous-titré le clip, alors que les fans ont immédiatement inondé les commentaires.

« Oh non, pas le dernier, que vais-je faire de mes vendredis soirs? » un adepte a immédiatement commenté, comme un autre a écrit: « Cela est allé trop vite! »

Un troisième a sonné: « Oh non !!! De retour à des vendredis soirs ennuyeux encore, j’espère que vous allez faire une autre série ensemble. »

« C’est triste que ce soit le dernier, j’ai vraiment aimé regarder chaque semaine. Vous deux êtes définitivement mon préféré! J’espère que vous verrez la prochaine série », a déclaré un quatrième.

4 Les fans ont été dévastés de les voir faire leur pause dans la série Crédit: Instagram

Le couple filme normalement pour l’émission de la caravane de vacances de Jenny à Sand le Mere, mais avec Jenny rentrant à la maison, ils doivent faire une pause.

Cela intervient alors que la série la plus récente touche à sa fin, avant la série à venir en juin – qui a récemment signé Clara Amfo pour rejoindre le casting.

L’année dernière, les fans ont été également dévastés lorsque le couple a annoncé qu’ils avaient filmé leur dernier épisode de la saison de décembre.

Jenny et Lee ont ravi les téléspectateurs lorsqu’ils ont confirmé plus tard qu’ils reviendraient en février de cette année.

4 Jenny et Lee ont précédemment déclaré qu’ils quittaient la série, mais sont revenus en février Crédits: Rex

Les deux sont les meilleurs amis depuis plus de 20 ans après s’être rencontrés dans un pub où Jenny travaillait – et ils sont depuis lors rejoints à la mode et profitent même de vacances ensemble.

Le mari de Jenny, Ray, n’est apparu que récemment dans la série pour la première fois – mais il préfère rester à l’écart des projecteurs.

Pendant ce temps, Lee est avec son partenaire Steve Mail depuis 26 ans.