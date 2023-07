Les fans de Gogglebox se déchaînent alors que le couple de célébrités préféré de l’émission fait le retour du choc

RYLAN Clark et sa maman bien-aimée Linda reviennent à Celebrity Gogglebox, ont-ils révélé aujourd’hui.

Le présentateur de télévision et sa mère Linda ont rejoint Celebrity Gogglebox en 2019 et ont participé à deux séries avant que le couple ne fasse une pause en 2021.

Instagram

Les fans de Gogglebox sont ravis que Rylan et sa mère Linda reviennent dans la série[/caption] Canal 4

La paire est devenue la favorite des téléspectateurs de Channel 4[/caption]

Cela vient après que les fans se soient inquiétés du fait que les favoris de l’émission n’apparaissent pas dans la nouvelle série après la révélation de la programmation.

Mais les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps car le duo devrait revenir très bientôt sur nos écrans.

Rylan a partagé une photo de lui montrant ses blancs nacrés aux côtés de sa mère et a écrit : « Nous sommes de retour… Gogglebox. »

Une rafale de fans ravis se sont précipités pour partager leur enthousiasme, avec une écriture: « Woohoo le service normal reprend, jours heureux – vous deux faites Gogglebox. »

Un autre téléspectateur ravi a commenté: « Merci le Christ pour cela, il y a des célébrités ennuyeuses en ce moment. »

Un troisième a ajouté: « Tellement si heureux de vous voir tous les deux. Vous êtes tous les deux absolument fantastiques.

Certains téléspectateurs ont remarqué que les habitués de l’émission, Rylan et Linda, étaient absents de la révélation et ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux.

Une personne a commenté une publication Instagram de Gogglebox : « Ils sont tous incroyables mais j’ai un peu le cœur brisé Rylan et Linda ne sont pas là. »

Un autre a demandé: « Non Rylan ??? » tandis qu’un autre a déclaré: « Je ne le regarderai pas maintenant C ** p. »

Mais il a été confirmé plus tôt ce mois-ci que la paire figure dans la nouvelle série.

La cousine de Nick Grimshaw, Liv, ainsi que Bez et Shaun Ryder, Paul Sinha, Big Zuu et Tom Allen reviendront également, tandis que les débutants incluent Davina McCall, Tom Grennan et Katherine Ryan.

Pendant ce temps, Rylan sera bientôt occupé à filmer son nouveau récit de voyage de la BBC aux côtés de Rob Rinder.

The Sun a récemment révélé qu’il se dirigerait directement du tournage de son projet actuel – l’émission de téléréalité The Bar, à Zante, en Grèce – vers l’Italie pour la nouvelle émission.

Le Grand Tour de Rob et Rylan verra les copains partir à l’aventure pour suivre le chemin du poète hédoniste du XIXe siècle Lord Byron, guidé par ses lettres et ses journaux.

Ensemble, ils retraceront également les pas d’innombrables aristocrates anglais qui ont pris ce qui est devenu connu sous le nom de Grand Tour – l’année sabbatique originale.

Éditions Orion