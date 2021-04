Share on Twitter

Share on Facebook

Les fans de GOOGLEBOX ont remarqué un montage «rapide» du prince Philip dans l’émission, après que Channel 4 ait fait face à une réaction négative de ne pas avoir changé son horaire pour refléter sa mort.

Le duc d’Édimbourg, marié à la reine depuis 73 ans, est décédé «paisiblement» au château de Windsor ce matin à l’âge de 99 ans.

Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

AP

Les fans de Gogglebox ont remarqué une «modification rapide» pour rendre hommage au prince Philip[/caption]

Coronation Street, EastEnders et Emmerdale ont tous été annulés hier soir à la suite de l’annonce du décès du mari de la reine.

Mais Channel 4 a continué avec la programmation programmée, qui n’a pas bien plu aux téléspectateurs.

Pour compenser la diffusion de leurs émissions, ils ont rapidement demandé au narrateur de Gogglebox, Craig Cash, de réenregistrer l’ouverture de l’émission pour refléter la mort du prince.

En ouvrant l’épisode d’hier soir, il a déclaré: « Dans la semaine où nous avons dit au revoir à Son Altesse Royale, le duc d’Édimbourg. »

Canal 4

L’émission d’hier soir a ajouté une mention « rapide » sur le prince[/caption]

Mais les fans ont immédiatement commenté la réponse «rapide» de Channel 4 pour éditer l’épisode de la nuit dernière, à la suite de ne pas annuler leur programmation prévue.

L’un d’eux a écrit: «Au cours de la semaine, nous avons fait nos adieux au prince Philip, au duc ou à Édimbourg… ‘Blimey #Gogglebox l’a vite fait!»

Alors que celui-ci disait: «Attendez, la voix off de #Gogglebox faisait-elle simplement référence à la mort du prince Philip? Avaient-ils une copie de visualisation à l’avance? »

Un autre téléspectateur a tweeté: «Bizarre de commencer à # Gogglebox… ‘Au cours de la semaine où nous avons perdu le prince Philip, nous avons regardé une super télé’.

ITV

ITV a pris la décision d’annuler Corrie d’hier soir à l’égard du prince[/caption]

Pendant ce temps, la BBC et ITV ont suspendu hier toutes les autres émissions, à l’exception des programmes d’information.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: «Avec la triste nouvelle que SAR le prince Philip, le duc d’Édimbourg, est décédé, il y a maintenant une couverture spéciale sur tous les réseaux de la BBC pour marquer sa vie de service public extraordinaire et la programmation prévue a été suspendue.

Alamy

Emmerdale a également été annulé pour faire place à une couverture sur le duc d’Édimbourg[/caption]

ITV News a diffusé une couverture continue tout au long de l’après-midi, célébrant la vie du prince Philip, sa contribution unique à l’histoire britannique et revenant sur ses décennies de service à la reine et au pays.

À 17 heures, un film spécialement commandé, Prince Philip: Duke of Edinburgh a été diffusé, suivi de l’actualité, puis d’un programme en direct intitulé Prince Philip, Fondly Remembered.

À 21 heures, ITV diffusera un documentaire spécial, Prince Philip: A Royal Life, suivi d’une nouvelle à 10 heures.

La BBC a pris la décision de suspendre toutes les émissions non nouvelles et diffusera à la place des programmes spéciaux concernant le regretté Prince jusqu’à 18 heures.

Alamy

La BBC a cessé toute programmation non basée sur les informations pour le reste de vendredi[/caption]

Twitter

L’annonce du décès du prince Philip par la famille royale[/caption]

Hier, ITV a également coupé This Morning tôt pour annoncer la triste nouvelle.

Lors d’une interview avec Alan Halsall de Coronation Street, Eamonn Holmes est intervenu pour dire: «Désolé, je dois vous interrompre pour des informations très, très importantes, car nous, les téléspectateurs, devons maintenant terminer This Morning et aller directement à la salle de rédaction d’ITV pour en savoir plus. . »

La lectrice de nouvelles d’ITV, Lucrezia Millarini, est ensuite venue à l’écran pour annoncer la mort du duc d’Édimbourg.

Elle a ensuite lu la déclaration de la reine au sujet de son mari de 99 ans.

Le communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

ITV

Ce matin a été interrompu pour passer à l’annonce des dernières nouvelles[/caption]





«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.

Le royal est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Le duc d’Édimbourg était marié à la reine depuis 73 ans.