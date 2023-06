Les fans de Gogglebox ont tous la même plainte concernant l’épisode Best Bits

Les FANS de Gogglebox ont ​​frappé l’épisode Best Bits de ce soir.

S’adressant à Twitter, il était clair que ceux qui sont de fervents fans de l’émission de télé-réalité à succès attendaient avec impatience un tout nouvel épisode – mais étaient confrontés à un montage de clips déjà vus.

Canal 4

Les favoris de Gogglebox Pete et Sophie Sandford[/caption] Canal 4

Jenny et Lee ont annoncé la nouvelle dévastatrice des fans qui sont en pause jusqu’en septembre[/caption]

S’adressant aux médias sociaux, un fan a déclaré: « #Gogglebox Awww, c’est censé être un nouvel épisode. »

Pendant ce temps, un autre a commenté: «Je me sens trompé. Un méli-mélo de Gogglebox #Gogglebox.

Un troisième fan a déclaré : « À quoi bon un « best bits » ? Nous l’avons vu, nous avons déjà ri. Idiot. #boîte à lunettes.

Et un quatrième a écrit : « FFS ! #Gogglebox N’annoncez pas l’épisode de ce soir comme « Nouveau » alors que c’est juste ce que vous appelez les « meilleurs morceaux » de la série jusqu’à présent. »

Plus précisément, il semble que les plaisanteries de Giles sur les pads Tena et son amour du gammon et de l’ananas commencent maintenant à agacer les téléspectateurs.

Un fan est allé sur Twitter et a déclaré: « Je jure qu’il a parlé du gammon et de l’ananas avant #gogglebox. »

Et un autre a ajouté: « Je ne sais pas si je peux supporter plus de la même chose de Giles #gogglebox. »

Mais montrant leur amour pour le programme de Channel 4, les fans ont été dévastés lorsque les favoris de l’émission Jenny et Lee ont révélé qu’ils allaient faire une énorme pause, plus tôt ce mois-ci.

S’adressant à sa page Instagram, Lee a écrit: « Salut tout le monde, ce soir sera le dernier spectacle de cette série. »

Il a ajouté: « Passez un bel été à tous et nous vous verrons en septembre! »

Un fan a dit: « Aaah vous me manquez tous tellement pendant l’été – à plus tard et passez un bel été xx. »

Un autre a ajouté: « Totalement vidé vendredi soir ne sera pas pareil. »

ellie__warner/Instagram

Ellie et sa sœur Izzy forment un duo populaire sur Gogglebox[/caption] Canal 4

Giles et Mary ont diverti les fans pendant de nombreuses années dans la série[/caption]