Les fans de Gogglebox ont tous la même plainte après un bouleversement majeur du calendrier

Les fans de GOGGLEBOX se sont retrouvés avec une plainte majeure après la fin du spectacle annulé vendredi dans un calendrier bouleversé.

L’émission de Channel 4 a été diffusée samedi soir après que l’émission à succès a été remplacée dans son créneau habituel de 21 heures par Friday Night Live.

Les fans de Gogglebox ont supplié les patrons de garder l'émission à succès un vendredi soir

Alors que les fans écoutaient leur émission préférée, de nombreux téléspectateurs se sont sentis mal à l’aise face aux changements d’horaire et ont admis qu’ils avaient manqué la diffusion de l’émission un vendredi soir.

L’un d’eux a écrit: “Gogglebox un samedi, c’est bizarre. #Gogglebox”

Un autre a posté : « #Gogglebox un samedi soir, ce n’est vraiment pas bien ! Moi aussi ça m’embrouille !”

Un troisième a fait écho: “J’ai totalement oublié que #Gogglebox était ce soir parce que Channel 4 a mis de la merde horrible hier soir.”

“Décision ridicule de mettre Gogglebox un samedi soir, à quoi pensait Channel 4 ?”, a fulminé quelqu’un d’autre.

Mais tous les fans n’étaient pas d’accord et ont déclaré que le changement d’horaire était un changement bienvenu.

Un fan a posté : « Préférez Gogglebox un samedi. #Gogglebox”

Un autre a posté: «Je déteste généralement la télévision du samedi soir. La Gogglebox du samedi soir est fabuleuse.





Un annonceur a expliqué peu de temps avant de diffuser Send Nudes: Body SOS mercredi soir : « C’est un journal pour toi. La toute nouvelle Gogglebox n’est pas à son emplacement habituel du vendredi soir.

“Le samedi à 21h est votre rendez-vous pour cette semaine sur Channel 4.”

Un fan furieux a déclaré: “Ils n’ont pas seulement annoncé que #Gogglebox sera le samedi soir au lieu du vendredi soir à partir de la semaine prochaine, n’est-ce pas ?? J’espère bien que non.

@Channel4 Nous avons BESOIN de notre Gogglebox léger d’ici la fin de la semaine un vendredi soir ! C’est pour ça que les vendredis soirs ont été faits.

Un autre a ajouté: “Vous ne pouvez pas déplacer #Gogglebox un samedi soir pour faire place à Ben Elton….”

Quelqu’un d’autre s’est inquiété: “Apparemment, Gogglebox a été déplacé de vendredi à samedi soir.”

Gogglebox a fait place à une reprise unique de l’émission de stand-up et de divertissement Friday Night Live.

Mené par Ben Elton, le spectacle est revenu dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de Channel 4.

L’hôte a été rejoint par des co-horts de la série originale tels que Harry Enfield, Julian Clary et Jo Brand, et des artistes contemporains Rosie Jones, Mawaan Rizwan, Jordan Gray, Ronni Ancona et Sam Campbell, qui fournissent un mélange de croquis d’actualité et stand -en haut.

De plus, il y avait de la musique live par Self Esteem, nominé pour le Mercury Prize.