Les fans de Gogglebox distraits par les horribles pantalons de Pete Sandiford après avoir montré des sous-vêtements vieux de dix ans

Les fans de GOGGLEBOX ont été horrifiés par l’état du pantalon de Pete Sandiford ce soir – qu’il dit qu’il porte depuis l’âge de 15 ans.

Le favori de la télévision, qui a 26 ans, a choqué sa sœur Sophie ce soir quand il s’est levé et a montré les sous-craquelins en lambeaux.

Le garçon de Blackpool se leva et laissa tomber un pantalon de maison, montrant quelques brins de tissu accrochés à la ceinture pour une vie chère sur les sous-vêtements vieillissants.

Pete, qui est sur le point de se marier avec la superbe petite amie Paige, a déclaré: « Je n’ose pas me séparer d’eux, je les avais depuis l’âge de 15 ans. »

Sophie, 24 ans, a répondu: « Ma première question est: comment as-tu un fiancé? »

Il a admis: «Elle me demande de les mettre dans les poubelles depuis tout le temps que je la connais. Non, il me reste quelques années en eux.

Instagram

La star de Gogglebox Pete se marie avec Paige – et ils vont avoir un bébé ensemble[/caption]





Mais les fans ont également été horrifiés, l’un d’eux demandant: « Pouvons-nous créer une page gofundme pour @Petesandiford pour un nouveau pantalon? »

Un autre gloussa: «Le pantalon de Pete J’ai vu plus de tissu sur l’un des costumes de scène de Cher!

La star de Dragons ‘Den, Deborah Meaden, faisait partie de ceux qui soutenaient le look du pantalon de naufrage en tweetant: «Le pantalon de Pete pourrait faire son chemin.»

Il a répondu avec satisfaction sur Twitter: « . »