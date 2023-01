Les fans de GMB ont convaincu que Susanna Reid et Richard Madeley se « disputaient » après avoir repéré un « indice »

Les FANS de Good Morning Britain sont convaincus que deux des plus grandes stars sont mêlées à une querelle dans les coulisses.

Les téléspectateurs pensent que Susanna Reid et Richard Madeley se cognent secrètement après quelques moments gênants à l’écran.

L’ancien présentateur de BBC Breakfast a présenté l’émission ITV depuis son lancement[/caption]

Twitter a été inondé de spéculations, les fans citant les expressions faciales de Susanna, 52 ans, comme un signe de ses vrais sentiments.

Un fan a écrit: “Susanna a l’air incrédule quand Madeley a compté 50 personnes pour voir qui portent des masques faciaux.”

Un autre a déclaré: “Suasanna déteste sa vie en ce moment. Il n’y a qu’à regarder son visage quand Madeley part sur l’une de ses tangentes ! J’aurais dû rester au Beeb.

Un troisième a noté: “Le visage de Susanna Reid est une image à des moments où il est en mode Partridge complet.”

Tandis qu’un quatrième a commenté: «Regardez Susanna Reid. Vous pouvez voir ce qu’elle pense.

Et ce n’était que la pointe de l’iceberg, avec encore plus de téléspectateurs qui se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs préoccupations, après avoir repéré des indices plus subtils.

L’un d’eux a écrit: “Est-ce que quelqu’un a tranquillement saisi une tasse de café plus fort que Susanna Reid?”

Un deuxième fan a déclaré: “Vous pouvez voir le désespoir dans les yeux de Susanna Reid lorsqu’elle se présente avec lui.”

Tandis qu’un troisième écrivait : « Est-ce que Susanna et lui ne s’entendent pas ? Ils ne se regardent même pas, se sentent maladroits et glacials à regarder .”

Un quatrième téléspectateur a noté: “Je pense que même Susanna Reid pense qu’il est ad ***”

Cela survient après un incident en octobre dernier, lorsque Richard a physiquement reculé à l’antenne lorsque Susanna lui a touché l’épaule.

Le spectacle a commencé glacial avec une fouille de Susanna sur le fait de garder Richard à distance.

Puis, quand elle tendit la main pour lui souhaiter la bienvenue, Richard fit un bond en arrière.

Richard a crié: “Oh merde, nous pouvons réellement toucher…”

Susanna a semblé choquée par la réaction de Richard et a vivement remarqué: “Juste une tape sur l’épaule.”

Susanna a présenté le programme de petit-déjeuner ITV depuis son lancement en 2014.

Cependant, les patrons du programme ont du mal à trouver un remplaçant permanent depuis que Piers Morgan a quitté la série en 2021.

Richard était l’un des nombreux présentateurs choisis pour ancrer l’émission matinale à succès aux côtés du diffuseur de longue date.

Richard Madeley a physiquement reculé devant sa co-star à l’antenne en octobre 2022[/caption] Instagram

Susanna Reid a présenté une gamme de co-stars depuis le départ de Piers Morgan en 2021[/caption]