Les fans de GMB hystériques à la «gaffe d’Alan Partridge» de Richard Madeley alors qu’il dit à un garçon de 9 ans que Marcus Rashford aurait dû marquer

La dernière « gaffe d’Alan Partridge » de RICHARD Madeley fait éclater de rire les téléspectateurs de Good Morning Britain aujourd’hui.

Le joueur de 65 ans a déclaré au fan de Marcus Rashford, Dexter Rosier, neuf ans, que son héros du football aurait dû marquer lors de la séance de tirs au but de dimanche.

2 Richard Madeley a frappé les tireurs de penalty de l’Angleterre

Dexter a déménagé à Susanna Reid et Ranvir Singh aux larmes hier avec sa lettre sincère à la star de Manchester United Rashford après avoir subi des abus racistes.

Dexter a déclaré à l’émission du petit-déjeuner aujourd’hui : « Après les tirs au but, j’avais peur qu’il se sente triste parce que les gens étaient méchants parce qu’il était noir. Je voulais lui remonter le moral. »

« Eh bien, vous l’avez certainement fait », répondit Richard.

Après que le joueur de neuf ans ait déclaré à l’hôte qu’il jouait au football et qu’il avait lui-même raté les tirs au but, Richard a déclaré: « Alors, vous savez ce que cela fait, n’est-ce pas? Parce que c’est horrible et qu’il aurait vraiment dû marquer, n’est-ce pas?

« C’est tout l’intérêt d’un penalty. C’est censé être un tir facile au but. »

Sweet Dexter gloussa avant que Susanna, surprise, ne crie : « Ne le frotte pas, Richard !

Le moment a chatouillé les téléspectateurs, l’un d’eux ayant déclaré: « Richard » voulait être un tir facile au but » – hilarant. »

Un autre a écrit sur Twitter : « Un tir facile au but ? Je parie que Madeley n’a jamais botté un ballon de sa vie, Total Partridge ! »

Quelqu’un d’autre a dit: « Madeley a remis sa taille 20! Faire en sorte que Susannah fasse son sourire suffisant… »

Rashford est l’un des trois tireurs au but anglais victimes d’abus racistes après avoir raté des buts en finale de l’Euro.

Hier soir, Rashford a partagé la lettre de Dexter alors qu’il revivait son agonie, s’excusant d’avoir disparu et félicitant ses coéquipiers anglais.

Mais il a déclaré: « Je peux recevoir des critiques de ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne, elle aurait dû entrer.

« Mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens.

« Je n’ai pas ressenti de moment plus fier que de porter ces trois lions sur ma poitrine et de voir ma famille m’encourager dans une foule de dizaines de milliers de personnes.

« Les messages que j’ai reçus aujourd’hui ont été positivement accablants et voir la réponse à Withington m’a mis au bord des larmes. »

Il a ajouté : « Je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester.

« Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça.