Les fans de GMA craignent pour la météorologue Ginger Zee après qu’elle s’est noyée dans les «sables mouvants» pendant un moment effrayant lors de l’émission du matin

Les fans de GMA craignaient pour la sécurité de la météorologue Ginger Zee après l’avoir vue couler dans ce qui semblait être des sables mouvants lors de l’émission de jeudi.

Le moment effrayant a eu lieu alors que la personnalité de la télévision faisait des reportages depuis le lac Mead au Nevada.

GMA

GMA

Debout au lac Mead, Ginger a fait un reportage en direct sur Good Morning America lors de l’émission de jeudi, tout sur les niveaux d’eau incroyablement bas de l’endroit.

Bientôt, l’émission est passée à un package préenregistré qui montrait le météorologue s’aventurant dans toute la région, montrant à quel point il était sec.

À un moment donné, elle s’est brièvement retrouvée coincée dans ce qui ressemblait à des sables mouvants et a dit aux producteurs : “Je pourrais avoir besoin d’aide !”

Elle a dû utiliser sa clé GoPro pour s’aider à sortir.

En savoir plus sur Ginger Zee TEMPÊTE MÉTÉOROLOGIQUE Ginger Zee de GMA partage un message crypté après des jours d’absence du spectacle ‘RESTER OCCUPÉ’ GMA annonce un nouveau producteur météo rendant hommage au favori des fans, Ginger Zee

Sur Twitter, Ginger a partagé un regard approfondi sur ses problèmes dans cet environnement effrayant.

Vêtue d’un débardeur violet et d’un jean, elle était enfoncée jusqu’aux genoux dans la boue aspirée.

Finalement, elle a pu se libérer un pied mais l’autre est resté un peu.

“Je devrais peut-être sortir d’ici”, a-t-elle dit en marchant avec son pied libre, seulement pour qu’il se coince à nouveau et que l’autre soit libéré.





Le clip s’est terminé avec elle regardant simplement son caméraman et riant alors qu’elle continuait d’essayer de se sortir de la situation délicate.

“Ce n’est pas TOUT sec au lac Mead”, a-t-elle légendé le clip, accompagné de quelques emojis rieurs.

Ginger a ajouté: “@DanManWX @SamWnek – regardez-moi rester coincé dans la boue – toujours en train de faire tout ce qu’il faut pour obtenir la photo.”

La veille au soir, elle avait partagé une photo de ses bottes couvertes de boue, en écrivant : « J’ai fait un peu le chemin vers et dans le lac Mead aujourd’hui… j’ai vraiment hâte de vous raconter l’histoire demain sur GMA.

Après avoir regardé la vidéo effrayante, les fans ont partagé leur peur pour le météorologue.

Un spectateur lui a dit : « Fais attention à ne pas te blesser. Excellent travail toujours.

Un deuxième a écrit : « Quicksand craint, littéralement, content que tu sois en sécurité !

Un troisième a commenté: “Sables mouvants !! Notre pire peur en tant qu’enfant est enfin arrivée !

“La peur des sables mouvants des enfants des années 80 frappe enfin”, a convenu un autre.

D’autres l’ont suppliée de “restez en sécurité s’il vous plaît!”

Le dernier reportage télévisé de Ginger intervient après qu’elle se soit récemment rendue sur Twitter pour appeler un troll qui a fait une remarque inappropriée sur son corps.

Après que la météorologue ait parlé du changement climatique sur World News Tonight, elle a dit qu’elle s’attendait à un retour de bâton sur la science.

Elle a été choquée de voir un tweet appelant non pas les informations qu’elle partageait, mais plutôt son physique.

Le troll a tweeté: “En faveur de l’Amérique et des fans de @ABC et @abcnews..puis-je S’IL VOUS PLAÎT vous acheter un soutien-gorge afin que nous ne soyons plus bombardés par vos deux exemples par excellence de DROOP? #ce n’est pas qu’un chien.”

L’utilisateur de Twitter comparait les seins de Ginger à Droopy le chien, le célèbre personnage de dessin animé au visage notoirement tombant, exprimé en premier par Bill Thompson.

En réponse à l’intimidateur d’Internet, Ginger a partagé: “Omg, je suis venu sur Twitter après que mes nouvelles mondiales de ce soir aient parlé du changement climatique en pensant que j’aurais des tweets à naviguer, de la science à partager.”

Malgré son désir d’éduquer, Ginger a secoué la tête proverbiale avec un emoji aux yeux écarquillés, un visage riant et pleurant, et même un clin d’œil espiègle après la fin de son tweet : “mais non, c’est ce que je vois en premier.”

En plus de passer du temps sur GMA et World News Tonight, Ginger est également récemment apparu sur The View.

Avec les co-animatrices permanentes Joy Behar et Sara Haines toutes deux absentes de l’émission la semaine dernière, Ginger s’est jointe en tant que co-animatrice invitée, et les fans ont couvert de louanges l’homme de 41 ans.

Un fan a fait pression pour que la star de GMA rejoigne définitivement The View, en écrivant: «Je t’aimais sur The View, Ginger.

“Vous devriez devenir un nouveau membre de la distribution !”

Un deuxième a déclaré: «Ginger Zee est tellement rafraîchissant et cool.

En savoir plus sur le soleil américain L’AMOUR VRAI? Je suis astrologue – pourquoi Kim K & Pete Davidson travaillent et comment elle s’est ennuyée de Kanye

“Elle est meilleure d’un jour que tous les autres hôtes invités.”

“Un vrai naturel dans la série”, a déclaré un troisième fan, tandis qu’un autre a ajouté: “Mon hôte invité préféré de tous les temps.”

GMA

Twitter/Gingembre Zee