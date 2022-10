Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ne sont pas contents car ils pensent que Sai sera à nouveau montré comme le coupable [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a reçu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux pour de nombreuses raisons. Les fans de la série ne sont pas satisfaits de la façon dont le personnage de Virat est présenté et ils ont exigé un nouveau rôle masculin pour Sai. Maintenant, la piste actuelle a une fois de plus bouleversé les fans de la série car ils pensent que les créateurs montreront Sai comme le coupable. Ainsi, Vinayak écoutera la conversation de Sai et Usha mausi à propos de son adoption, et Virat comprendra mal que Sai en ait délibérément parlé à Vinu.

Découvrez les tweets des fans ci-dessous

C’était juste un accident, elle a demandé à usha d’être basse mais non, elle veut en savoir plus, a-t-elle dit parce qu’elle la traite comme une famille mais pas au courant que vinnu était derrière les murs et a tout entendu, c’est encore une façon de faire de sai le coupable comme avant saut #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/UdY4AvkXbS Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 16 octobre 2022

Tout, pour une raison quelconque, devient toujours la faute de sai, ce qui est une connerie à ce stade. C’est comme une personne contre un tas de personnes, ce qui n’est pas du tout intéressant. C’est mieux de sauter, ils s’étirent à l’infini et ce n’est plus intéressant maintenant @StarPlus #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin siya (@siyavt06) 16 octobre 2022

L’équipe créative de Ghum devrait essayer d’utiliser son cerveau pour une fois. Le même vieux ghisa pita « blâmons Sai pour chaque problème » devient ennuyeux ? ? Pour une émission de changement, “blâmons Pakhi pour les problèmes”, car elle est l’actuelle bahu du CN et non Sai. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/buF0v8M9Dg Neenukettles (@neenukettles1) 15 octobre 2022

Eh bien, on dit que maintenant Savi et Vinayak partiront en mission pour rechercher les vrais parents de ce dernier. On peut sûrement s’attendre à beaucoup de drame dans la série dans les prochains épisodes.