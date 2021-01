Les fans de Gerry Marsden ont rendu hommage au chanteur légendaire après qu’il ait été confirmé qu’il était décédé à l’âge de 78 ans.

Le musicien né à Liverpool – célèbre pour Gerry et les Pacemakers – est malheureusement décédé des suites d’une courte maladie, après avoir souffert d’une infection au cœur.

Connus pour des morceaux emblématiques tels que Vous ne marcherez jamais seul, les fans de la star des années 1960 se sont tournés vers les médias sociaux pour réfléchir à son héritage musical.

« C’est avec une telle tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden. Les paroles de Gerry resteront éternelles avec nous. Vous ne marcherez jamais seul », a écrit la page officielle du Liverpool FC.







Piers Morgan a ajouté: « RIP Gerry Marsden, 78 ans. L’homme qui avec Gerry et The Pacemakers a donné aux habitants de Liverpool deux des plus grands hymnes de la ville. Ferry Cross The Mersey et vous ne marcherez jamais seul. Grand chanteur, grand personnage. Très mauvaise nouvelle. »

L’ancien capitaine de Liverpool, Phil Thompson, a écrit: « Si triste d’apprendre le décès de la légende qu’est Gerry Marsden, lui et son hymne resteront à jamais dans nos cœurs. YNWA Gerry. »

« Une nouvelle tragique ce matin. Nous avons perdu l’un des membres les plus précieux de la @LFC famille. Nous avons été honorés d’accueillir Gerry à Anfield en 2018, et il nous a récompensés en chantant YNWA juste avant le coup d’envoi. #RIPGerry», a écrit Peter Moore, ancien PDG du Liverpool FC.

Plusieurs habitants et fans de Liverpool se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse à la nouvelle.







« Un homme adorable et doux et une partie centrale de l’histoire du son Mersey. RIP #GerryMarsden», a écrit un fan.

Un autre a ajouté: « Très triste nouvelle d’apprendre le décès de Gerry Marsden. En ce qui concerne les icônes Scouse, elles ne sont pas beaucoup plus grandes. »

La nouvelle du décès de Gerry a été confirmée par la personnalité de la radio Pete Price, qui a écrit une déclaration sur les réseaux sociaux.

« C’est le cœur très lourd après avoir parlé à la famille que je dois vous dire que le légendaire Gerry Marsden MBE après une courte maladie qui était une infection au cœur est malheureusement décédée », a-t-il confirmé.







Le groupe de Gerry est devenu célèbre dans les années 1960 et en plus d’écrire des airs emblématiques, ils sont également le premier acte à atteindre le numéro un des charts britanniques avec leurs trois premiers single.

L’artiste a connu plus de 60 ans de tournées en tant que musicien.

Ces dernières années, Gerry a subi un triple pontage cardiaque en 2003 et une deuxième opération cardiaque en 2016.

La star laisse dans le deuil son épouse Pauline Marsden et leurs deux filles Yvette et Victoria.

