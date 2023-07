Les fans de Gavin et Stacey stupéfaits alors que la légende apparaît méconnaissable sur The Voice Kids

« Neil the Baby » de GAVIN et Stacey a choqué les téléspectateurs après qu’il soit monté sur scène dans The Voice Kids.

Oscar Hartland est devenu célèbre en tant que fils du personnage de Ruth Jones, Nessa Jenkin, lorsqu’il était nouveau-né il y a 14 ans.

TVI

Oscar Hartland a secoué The Voice Kids, laissant les fans stupéfaits lorsqu’il a révélé son identité[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Mais maintenant, il a grandi et semble être une star à part entière après avoir auditionné devant Will.i.am, Ronan Keating, Danny Jones et Pixie Lott.

Il a montré sa voix rock en chantant Foo Fighters ‘Hero, qu’il a perfectionné en tant que leader de son propre groupe Redwood City.

Les juges ont fait un headbang alors qu’ils regardaient Oscar commander la scène avant que Danny ne soit le premier à appuyer sur son buzzer.

Pixie et Ronan ont également tous deux frappé leurs buzzers au dernier moment avant que tous les juges n’interrogent Oscar sur sa musique.

« J’ai seulement découvert que je pouvais chanter il y a environ deux ans. Je jouais de la guitare depuis l’âge de sept ans.

« Je ne suis pas comme, Slash, mais décent, » dit-il en riant.

Danny a demandé s’il faisait autre chose en dehors du groupe, et il a dit: « Oui, je faisais du théâtre, j’étais dans une émission de télévision il n’y a pas si longtemps. »

Après que Pixie lui ait demandé dans quelle émission il était, il a dit: « Ça s’appelait Gavin et Stacey, ouais, j’étais Neil the Baby. »

Le public a applaudi et les juges ont clairement été très impressionnés par la légende de l’émission apparaissant dans l’émission.

Rylan a sauté directement sur Twitter et a écrit: « NEIL LE BÉBÉ EST SUR L’ALERTE VOICE KIDS ».

« OH MON DIEU!!!! Neil le bébé de #GavinAndStacey », a écrit un fan avec un emoji applaudissant.

« J’ai de grands espoirs pour Neil le bébé! » un autre a ajouté, tandis qu’un second a également plaisanté: «Oh, qu’est-ce qui se passe. Je ne te mentirai pas Neil le bébé était bien rangé ».

Faisant référence au slogan de Nessa, un troisième a écrit: « Oh, Neil le bébé est sur la voix des enfants ».

« oh mon dieu neil le bébé de gavin et stacey sur la voix des enfants chantant foo fighters mon héros qui est aussi une chanson que paramore a reprise », a sonné un quatrième.

« Neil le bébé étant sur #la voix wtf je me sens vieux », a ajouté un autre.

Oscar est revenu à Gavin et Stacey dans le spécial de Noël 2019 à l’âge de 10 ans et s’est depuis tourné vers la musique.

Il a dit au Sun : « C’était bizarre d’être sur la scène du studio sans le groupe, mais je pensais que je ferais juste ce que je fais avec les garçons et j’espère en tirer un résultat.

«Je suis allé là-dedans en voulant que Danny se transforme, ou Ronan. Mais c’était vraiment quelque chose.

Parlant de la façon dont sa vie avait changé depuis son retour à Gavin et Stacey, il a déclaré: «J’ai grandi en sachant que j’étais Neil The Baby, mais c’est après le spécial de Noël (quand il avait 10 ans) que ma vie a littéralement changé.

« Je suis passé d’un enfant qui était dans une émission quand il était bébé à un enfant dans une télévision – même aller au supermarché était fou. »

Il a choisi Danny de McFly comme entraîneur, ce qui a clairement ravi Danny.

Avant son audition, sa mère a révélé qu’elle avait eu une surprise de Ruth lors d’un appel vidéo.

Entrant dans le personnage, Ruth dit : « Oh, Neil le bébé, que se passe-t-il ? Nous savons ce qui se passe, tu es sur The Voice Kids, n’oublie pas que tu tiens de ta mère quand il s’agit de musique, va là-bas et tu le casses gamin. Craquement.

« C’est méchant, » dit Oscar rayonnant. « Cela m’a excité maintenant, je suis prêt à atteindre ce stade. »

Inconnu, clair avec bureau photo

Oscar quand il était petit avec tante Gwen sur Gavin et Stacey[/caption] TVI

Oscar a repris un morceau de Foo Fighters et a été acclamé par les membres de son groupe[/caption]