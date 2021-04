Les fans de GAME of Thrones estiment avoir découvert l’ensemble de la préquelle tant attendue House of the Dragons.

Des membres d’équipage ont été aperçus au travail dans des toiles de fond tentaculaires de bâtiments de Cornwall qui cadreraient avec la dystopie sombre décrite dans la série populaire.

Les fans de Game of Thrones pensent avoir découvert les décors de tournage de la préquelle[/caption]

La série originale de HBO s’est terminée en 2019, le studio ayant promis que le tournage de la préquelle commencerait au Royaume-Uni en avril après une série de retards.

Des scènes d’activité à plusieurs endroits différents ont vu une foule de personnes au travail, tandis que les camions avec le logo Warner Bros écrit dessus pouvaient clairement être vus.

HBO et Warner Bros relèvent tous deux de la division WarnerMedia d’AT & T.

Les images montrent également le spectaculaire St Michael’s Mount, un château historique situé au large de Marazion en Cornouailles, a été transformé avec des échafaudages et du matériel de tournage.

Un site a vu la construction d’une arche en pierre qui serait parfaitement à l’aise dans n’importe quelle scène de Game of Thrones.

Des camions Warner Bros ont été vus sur place à Cornwall[/caption]

Alors que l’équipement de tournage était en pleine vue[/caption]

HBO a confirmé que le tournage commencerait en avril[/caption]

La nouvelle série se déroule 300 ans avant Game of Thrones et documentera l’histoire de la maison Targaryen.

Le réseau est resté discret sur plus de détails sur l’émission et mais certains membres de la distribution ont été annoncés.

L’ancienne star de Doctor Who, Matt Smith, incarnera l’oncle de Rhaenyra, le prince Daemon Targaryen.

Le roi Viserys Targaryen sera joué par Paddy Considine tandis que l’héritier du roi sera joué par Emma D’Arcy, tandis que la star de Bates Motel Olivia Cooke est la deuxième épouse du roi, la reine Alicent Hightower.

L’action se déroule 300 ans avant Game of Thrones[/caption]

Les fans ont vu la fin de Game of Thrones en 2019[/caption]

Cependant, le rôle d’Aegon II Targaryen, le jeune demi-frère de la princesse Rhaenyra, n’a pas encore été choisi.

Casey Bloys, directeur du contenu de HBO et HBO Max, estime que le roman de George RR Martin offre plusieurs opportunités pour d’autres retombées à l’avenir.

Il a déclaré lors d’un événement TCA en février: «’Il a beaucoup de cartes routières en termes d’histoire.

«Donc, l’une des grandes choses à propos de House of the Dragon est que c’est une histoire bien établie qui vous mène à la série Game of Thrones, et il y a beaucoup de petites branches. Il y a beaucoup d’opportunités et d’histoires à raconter. »

Matt Smith incarnera l’oncle de Rhaenyra, le prince Daemon Targaryen[/caption]

La star du Bates Motel Olivia Cooke est la deuxième épouse du roi, la reine Alicent Hightower[/caption]





La série devrait apparaître sur les écrans en 2022.

L’actrice britannique Cooke, 27 ans, a raconté Variété qu’elle n’avait jamais regardé la série à succès de HBO lorsqu’elle a auditionné pour la première fois pour House Of The Dragon.

Elle a admis: «Quand j’ai lu le script, je n’avais vu aucun Game of Thrones, mais ensuite je l’ai bingué et maintenant je suis obsédée.

Parlant de son personnage, elle a partagé: « J’ai eu une sorte d’essayage préliminaire quand ils m’ont juste drapé du tissu, mais c’était tout. »