Les fans de GAME of Talents sont devenus fous alors que Giovanna Fletcher et Jordan North se réunissent avec Vernon Kay dans la série.

Le présentateur de 46 ans a accueilli le champion I’m a Celebrity et le finaliste de son nouveau jeu télévisé aux heures de grande écoute.

vernonkay / Instagram

Vernon Kay a retrouvé ses camarades de camp I’m a Celeb lors de son nouveau jeu télévisé ITV[/caption]

L’émission ITV voit des membres du public faire équipe avec des célébrités pour tenter de découvrir les talents cachés de huit artistes mystérieux.

L’hôte de Bolton a partagé une photo sur ses réseaux sociaux des trois d’entre eux, plusieurs fans ravis de voir les anciens camarades de camp se réunir pour la première fois depuis leur apparition dans le château.

Jordan, 31 ans et Giovanna, 36 ans, ont souri pour une photo aux côtés d’un membre du public.

Un fan ravi a écrit: « Ironic le gagnant et deux finalistes de I’m a Celeb dans la même émission. »

Un autre a posté: «Tellement excité de regarder le programme ce soir! C’est formidable de voir le trio I’m a Celeb se réunir.

Un troisième a ajouté: « J’adore votre nouvelle émission Vernon, j’ai hâte de vous regarder ce soir. »

Après un passage extrêmement réussi en tant que camarade de camp l’an dernier sur I’m A Celebrity, Vernon est revenu sur nos écrans le week-end dernier en tant que présentateur du remplaçant de Britain’s Got Talent.

Sa femme Tess Daly, 52 ans, s’est jointe à la fête, tout comme sa co-vedette de Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood.

Rex

Les fans aux yeux d’aigle étaient ravis de voir les anciens camarades de camp se réunir[/caption]

La dernière fois que Vernon et Tess – qui ont des filles Phoebe, 16 ans et Amber, 10 ans – ont travaillé ensemble, c’était sur le concours de chant-réalité Just The Two Of Us, en 2007.

Elle était l’hôte principal pendant que Vernon était en coulisses, discutant avec des candidats célèbres après leur duo avec un chanteur professionnel.

Maintenant, Game of Talents a stimulé l’appétit du couple pour se réunir à nouveau à l’écran.

Il a déclaré: «Quand nous avons fait Just The Two Of Us, j’ai eu le rôle où vous êtes assez réactif à ce que vous venez de voir dans les coulisses, donc je n’avais pas vraiment grand chose à dire.

Rex

Les fans adoreraient voir le couple se réunir à nouveau à l’écran[/caption]





Vernon a récemment révélé que sans la pandémie, il ne serait jamais revenu à la télé aux heures de grande écoute.

Il a dit: «Tout était de la chance. Si la saison de Formule E n’avait pas été annulée et avait commencé en Arabie Saoudite, je n’aurais pas fait I’m A Celebrity.

«J’aime tellement faire de la Formule E et j’ai beaucoup appris en faisant du sport.

«C’est toujours bien d’avoir sa plume aiguisée, et il y avait beaucoup à apprendre en retournant dans un studio de divertissement.

«Vous pouvez être en quelque sorte coincé dans une ornière, vous savez, juste rester là à lire un autocue.