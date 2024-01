Les fans de Galaxy entrent dans une nouvelle ère de l’IA au Galaxy Experience Space à New York – Samsung Global Newsroom

Le 17 janvier, Samsung Electronics a ouvert sept Galaxy Experience Spaces à travers le monde, permettant aux visiteurs de se familiariser avec la toute nouvelle série Galaxy S24. Alors qu’une vague de froid s’emparait de New York, Samsung Newsroom a bravé le froid pour explorer le Galaxy Experience Space situé à Herald Square sur la 34e rue, à Manhattan.

Malgré le froid, les gens faisaient la queue avec impatience pour le Galaxy Experience Space à New York. L’enthousiasme remplissait l’air alors qu’ils entraient dans un monde de possibilités alimenté par Galaxy AI. Découvrez ci-dessous quelques-unes des photos et des points forts des visiteurs du Galaxy Experience Space à New York.

Espace n°1. Galaxy AI : une nouvelle ère d’innovation mobile au quotidien

En entrant dans l’espace par une arche conçue pour ressembler à un portail, les visiteurs se sont retrouvés immédiatement devant un mur numérique en forme d’étoile. Cette installation représentait les possibilités infinies d’innovation mobile à l’ère de l’IA. Les visiteurs ont eu l’occasion d’interagir directement avec Galaxy AI, ce qui a donné vie aux fonctionnalités principales de la série Galaxy S24 et montré comment l’IA pouvait améliorer leurs routines quotidiennes. Avec l’aide des employés de Samsung, les invités ont pu essayer des fonctionnalités d’IA telles que Live Translate et Chat Assist.

“Quand ma mère appelle le médecin, ils la mettent en attente parce qu’elle ne parle qu’espagnol”, a expliqué Yesenia Candia, une résidente hispanique de Manhattan. “Il lui faudra peut-être un certain temps pour s’habituer aux fonctionnalités de l’IA, mais je vois certainement ma mère utiliser Live Translate pour prendre des rendez-vous chez le médecin.”

Espace n°2. Nouvelle façon de créer : capturez et modifiez des photos à tout moment et en tout lieu

Après avoir traversé la zone Galaxy AI Experience, les visiteurs sont entrés dans une zone où ils pouvaient interagir avec les dernières fonctionnalités de l’appareil photo de la série Galaxy S24. Tout d’abord, un photomaton où les visiteurs pouvaient s’entraîner à prendre des selfies a attiré l’attention des visiteurs. En un seul clic, la fonction Single Take du Galaxy S24 Ultra a pris une variété d’images et de vidéos dans plusieurs meilleurs clichés. Les visiteurs pouvaient enregistrer les photos et les vidéos sur leurs appareils personnels en cliquant simplement sur un code QR – ou ils pouvaient afficher leurs photos sur un grand écran à proximité.

“Avec la fonction Single Take, vous pouvez prendre une seule photo et cela crée automatiquement différentes variations d’images et de vidéos”, a déclaré Samaya Chadha, une visiteuse de Manhattan, après avoir essayé le photomaton Single Take. “C’est vraiment mignon et je me vois utiliser cette fonctionnalité pour publier sur les réseaux sociaux.”

À côté du photomaton se trouvait une zone photo interactive. Samsung a collaboré avec le studio de création Sticky Monster Lab pour créer une installation artistique digne d’un instantané, permettant aux visiteurs de prendre et de modifier des photos comme ils le feraient normalement, sauf cette fois en utilisant AI Edits pour supprimer des objets et des reflets.

« En tant que créateur de contenu, la fonctionnalité AI Edit rationalise vraiment le processus d’édition. Je ne peux pas croire que la série Galaxy S24 puisse supprimer les reflets et les objets avec autant de douceur », a déclaré Emily Shon, professionnelle du marketing et créatrice de contenu basée à New York. « Je me vois certainement utiliser beaucoup la fonction Supprimer un objet, en particulier lorsque je prends des photos en public et que je souhaite supprimer des personnes en arrière-plan ou des éléments qui ne sont pas à leur place. C’est un processus ardu d’utiliser d’autres applications, donc l’intégrer à votre téléphone est vraiment fou.

Espace n°3. La puissance connectée du Samsung Galaxy

Dans cette zone, les visiteurs ont eu l’occasion d’explorer la connectivité transparente de la série Galaxy S24. La connexion de leur série Galaxy S24 à la série Galaxy Book4 a permis aux utilisateurs d’ouvrir sans effort les pages Web récemment consultées depuis leurs smartphones sur un écran de PC plus grand. La transition transparente a également permis aux utilisateurs de répondre aux messages texte et aux appels téléphoniques sur la série Galaxy Book4. Dans cette zone d’expérience, les visiteurs pouvaient également tester Quick Share, la fonctionnalité de partage de fichiers de Galaxy, et Google Meet, le service de vidéoconférence de Google.

Espace n°4. Nouvelle façon de jouer : jeu de niveau supérieur sur la série Galaxy S24

Dans la zone Nouvelle façon de jouer, les visiteurs peuvent profiter d’une expérience de jeu améliorée offerte par l’écran Dynamic AMOLED 2X et le Vision Booster du Galaxy S24 Ultra, qui ajuste automatiquement la couleur et la luminosité. Le Galaxy Experience Space de New York a également accueilli des compétitions de jeux mobiles auxquelles les fans de Galaxy pouvaient participer pour gagner le Galaxy S24 Ultra.

Un calendrier quotidien des événements au New York Galaxy Experience Space

Au Galaxy Experience Space de New York, de nombreux événements ont lieu en janvier et février, notamment des ateliers pour les créateurs de contenu et un enregistrement de podcast Tribe Gaming LIVE. Le jour de la visite de Samsung Newsroom, un passionnant K-Pop Meet and Greet a eu lieu. Ici, les visiteurs ont interagi avec leurs idoles K-Pop préférées tout en se familiarisant avec les dernières innovations Galaxy.

Des débutants aux experts en technologie, la série Galaxy S24 a captivé les visiteurs grâce à ses capacités d’IA conviviales. Miguel Martin, fan de Galaxy du Bronx et diplômé en informatique, a partagé son enthousiasme : « J’ai aimé explorer et en apprendre davantage sur Galaxy AI. J’ai utilisé l’écran tactile pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Galaxy AI – les fonctionnalités Circle to Search et Live Translate sont insensées. Il a ajouté : « C’est incroyable que la fonctionnalité Chat Assist puisse prendre en charge un dialogue informel. Je viens d’un autre pays et ma famille et mes amis parlent espagnol. Beaucoup d’entre eux aiment essayer de communiquer en anglais, j’ai donc l’impression que ce sera un excellent moyen pour eux d’apprendre l’anglais conversationnel.

Circle to Search était l’une des fonctionnalités les plus remarquables pour les fans de Galaxy après la sortie de la série Galaxy S24. Cette fonction innovante permet aux utilisateurs de tracer un cercle avec leurs doigts sur n’importe quelle image, leur donnant ainsi un accès immédiat au moteur de recherche Google sans avoir besoin de passer à une autre application. Une fois que les utilisateurs ont terminé leur recherche, un simple glissement les ramène à l’écran d’origine.

Pour voir la fonction Circle to Search en action, essayez de prendre une photo du Galaxy Experience Space de New York pour en savoir plus.

Les fans peuvent s’immerger dans les dernières innovations de Samsung à travers le monde, avec les Galaxy Experience Spaces situés à Séoul, New York, Londres, Paris, Berlin, Bangkok et Dubaï.1 N’oubliez pas de visiter un Galaxy Experience Space à proximité pour en savoir plus sur la façon dont l’IA mobile de la série Galaxy S24 améliore la vie quotidienne des utilisateurs.

1 Le Galaxy Experience Space de Barcelone, en Espagne, ouvrira ses portes en février.