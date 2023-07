Les fans de Furious This Morning font exploser le spectacle pour un spoiler massif de Long Lost Family

Les fans de CE matin ont critiqué la série pour avoir gâché la fin de l’épisode de Long Lost Family de ce soir.

Les hôtes Alison Hammond et Dermot O’Leary ont interviewé une famille, qui comprenait l’invitée Sarah Hathaway, dont la famille histoire a été réalisé pendant le segment de cinq minutes.

C’est avant le retour de l’émission de réunion de famille émouvante de ce soir avec les hôtes Davina McCall et Nicky Campbell.

Ils rencontrent Sarah Hathaway, qui a perdu sa mère adoptive et son frère aîné en l’espace d’un an seulement.

Ailleurs, Diane Kerridge partage son histoire d’avoir été forcée d’abandonner l’enfant qu’elle a mis au monde à l’adolescence dans les années 1960.

Mais les téléspectateurs de This Morning ont remarqué que la série de questions d’Alison et Dermot révélait tout.

Un spectateur de This Morning a fulminé: «Famille perdue depuis longtemps…TOTALEMENT ruiné maintenant…discutez-en APRÈS qu’il ne soit pas montré avant….idiots !!!”

Un autre a déclaré: « Ils gâchent toujours le résultat des programmes ici #ThisMorning. »

Quelqu’un d’autre a demandé : « Pourquoi n’ont-ils pas montré cette histoire demain !? »

Un fan a commenté: « Eh bien, nous n’avons pas besoin de regarder Long Lost Family ce soir, n’est-ce pas? »

Un autre a convenu: « Cela ne sert à rien de regarder Long Lost Family si nous savons ce qui va se passer. »

Sarah a expliqué lors de son apparition dans This Morning : « J’ai eu le mariage certificat qui m’a été envoyé en février de cette année. À partir de là, ça a été un tourbillon.

Dermot a demandé: « Vous avez toujours pensé qu’elle avait un nom différent? »

Sarah a poursuivi : « Oui. En gros, on m’a dit qu’elle était Sarah Williams sur mon certificat de naissance, mais elle était Sally et c’est ce qu’elle avait sur tous ses documents.

Alison a alors dit : « Et ça a tout changé ? Et vous avez découvert que vous aviez des frères et sœurs », avant de présenter son frère et sa sœur biologiques – Kerry et Dean.

L’histoire de la famille a été entièrement exposée pendant le segment de l’émission télévisée de jour, laissant les fans qui avaient prévu de regarder ce soir, frustrés.

