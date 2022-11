Les fans de Furious This Morning et Loose Women font rage alors que les émissions sont à nouveau supprimées dans le remaniement du calendrier

ITV a abandonné les émissions populaires This Morning, Loose Women et The Chase jusqu’à vendredi pour faire place aux matches de la Coupe du monde, laissant les téléspectateurs furieux.

Les matchs sont diffusés tous les jours à 10h, 13h, 16h et 19h, ITV et la BBC diffusant les affrontements depuis le pays hôte controversé de cette année, le Qatar.

Les fans désireux de voir Ruth Langsford, Holly Willoughby, Phillip Schofield et Bradley Walsh à la télé ont déclaré qu’ils étaient déçus par l’énorme bouleversement.

Les animateurs de ce matin, Phillip et Holly, ont annoncé les changements lors de l’épisode de lundi.

Phil, 60 ans, a déclaré aux téléspectateurs: “Bien, la Coupe du monde est sur ITV pour les prochains matins, alors Alison et Dermot seront avec vous vendredi, nous vous verrons la semaine prochaine.”

Holly, 41 ans, a ajouté: “Tout ce qu’il reste à dire, c’est bonne chance en Angleterre, bonne chance au Pays de Galles et nous vous verrons la semaine prochaine.”

Les téléspectateurs en colère ont frappé et l’un d’eux voulait savoir: “tu ne peux pas être sur ITV2 ou quelque chose comme ça?”

Un autre a dit : « Vraiment ? @Schofe @hollywills, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Déteste le foot ! Ma routine est lancée maintenant !”

Un autre a fulminé : “Alors, ils ont une semaine de travail d’un jour ?”

Cela vient après que Ruth Lansgford n'ait pas réalisé qu'elle était en direct sur This Morning lorsqu'elle a fait une drôle de tête à Phil.





Phillip passait la main à Ruth sur Loose Women quand il a dit: «Bien, les Loose Women sont les prochaines sur ITV.

« C’est Ruth aujourd’hui… qu’est-ce que tu as prévu ? »

Ruth grimaça avant d’avoir l’air surprise lorsqu’elle se rendit compte qu’elle était à l’antenne.

Ne réagissant pas à la bévue, Ruth a déclaré : “Nous avons beaucoup pour vous Phillip, merci beaucoup.”

On ne sait pas si c’est à Phillip que Ruth a fait une grimace – mais leur querelle est bien connue des téléspectateurs.

Ruth, 61 ans, a déposé une plainte officielle à son sujet auprès des patrons de la télévision.

Amanda Holden a félicité Ruth pour avoir porté plainte contre Phil à l’époque.