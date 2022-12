Les fans de Furious The Chase se plaignent tous du spectacle hilarant de bêtisier

Les fans de THE Chase sont restés furieux ce soir en découvrant que le spectacle du bêtisier était une répétition.

Les téléspectateurs avaient hâte de regarder les gaffes de Bradley Walsh et co de l’année écoulée et ont été profondément déçus de les avoir vues auparavant.

S’adressant à Twitter pour gémir, une personne a écrit : 2Pourquoi sur TERRE est-ce une répétition et non un NOUVEAU spectacle bêtisier cette année ? C’est tellement décevant. Où est le nouveau matériel ? #La chasse.”

Un deuxième a déclaré: “Désactiver, c’est une répétition de l’année dernière #TheChase.”

Tandis qu’un troisième a avoué : « Je suis certain que c’est une répétition mais je pleure de rire. #TheChase #TheChaseBloopers.

L’émission populaire, animée par Bradley, voit les concurrents affronter l’un des Chasers dans le but de gagner de l’argent.

Mark Labbett, Shaun Wallace, Anne Hegerty, Paul Sinha, Jenny Ryan et Darragh Ennis sont l’authenticité du quiz et sont tous apparus dans la bobine de bêtisier.

La répétition intervient alors que Mark “The Beast” a insisté sur le fait qu’il était puni par les producteurs.

Un fan récent a déclaré que Jenny avait le meilleur “taux de victoire” cette année.

Le tweet disait : « Jenny a le meilleur taux de victoire et est donc ma chasseresse de l’année !

« Paul est juste derrière pour gagner %. Mark avait de loin l’objectif moyen le plus élevé en 2022, ce qui a un impact important sur son taux de victoire. »

Mais Mark n’avait rien de tout cela.

Mark a répondu : « Les producteurs me punissent. J’aimerais vraiment vraiment qu’ils répartissent davantage les bonnes équipes :(.”

“Au-delà d’une blague. J’affronte 19 scores plus 11 fois (sur 24 matchs), les cinq autres réunis n’ont affronté que 20 matchs sur 111 », a-t-il ajouté.