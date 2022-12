Les fans de Furious Strictly sont convaincus d’avoir repéré une nouvelle querelle en tant que juge “sous-marque” la star de l’émission

Les fans de STRICTLY sont convaincus d’avoir repéré une nouvelle querelle alors qu’un juge a “sous-marqué” un favori de l’émission.

Les téléspectateurs ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leurs théories.

Les fans de Strictly aux yeux d’aigle estiment que le juge Craig Revel Horwood a été beaucoup trop sévère avec ses notes pour Helen Skelton et Gorka.

Les fans s’en sont plaints sur Twitter après que le duo ait raté de peu un score parfait de 10.

L’un d’eux a dit: “Qui aurait dû être dans la danse, sinon Fleur ??? Tout le monde est d’un bon niveau. Helen a été sous-marquée par Craig (5 ans, vraiment ?). Elle était au milieu de la table comme Molly qui a dansé le meilleur de la nuit, à mon avis.

Un autre a déclaré: « Helen, sans aucun doute. Craig aurait dû faire “cette chose” qu’il ne fait pas… mais qu’il aurait dû faire.

Un troisième a sonné: “Marquant partout, imo Helen a sous-marqué Fleur sur-marqué.”

Un quatrième a ajouté: “38 est sous-estimé, je suis désolé que Fleur ne méritait même pas cela, et si c’est le cas, Helen était également fortement sous-estimée et Fleur était loin d’être aussi bonne que le pas rapide d’Helen et ils n’avaient qu’un point de différence.”

Pendant ce temps, les fans de Strictly se sont plaints que son émission dérivée sur BBC2 avait des problèmes techniques, ce qui signifie qu’il y avait un retard sonore pendant l’interview.

Les téléspectateurs se sont plaints du décalage alors que Rylan a interrogé le duo sur leurs espoirs pour les demi-finales.

Un incident technique a entraîné un retard de trois secondes lors d’un appel vidéo en direct dans une grange du Yorkshire où Helen filmait Countryfile.

Rylan a expliqué: “Maintenant, avant de discuter, nous devrions également informer les téléspectateurs à la maison qu’en raison de certains problèmes techniques, il y a un délai de trois secondes, alors souhaitez-nous bonne chance – c’est la télévision!”

Les fans ont afflué sur Twitter pour parler de l’interview “maladroite”.

L’un d’eux a déclaré: “J’adore le fait que la technologie existe pour parler aux astronautes dans l’espace, mais il est impossible d’obtenir un flux vidéo de la ferme d’Helen sans problèmes techniques et avec un retard massif.”

Un deuxième a déclaré: “” Est-ce que quelqu’un d’autre trouve cette interview vraiment gênante avec tous ces silences?”

Helen l’a également abordé en disant: “Écoutez, le délai de trois secondes est le moindre de vos problèmes, vous avez des chevaux, des vaches et des taureaux qui pourraient se libérer à tout moment.”

