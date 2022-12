Les fans de Furious Strictly se plaignent tous de la finale “ruinée”

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont fustigé la finale avant même qu’elle ne soit filmée.

Les téléspectateurs mécontents insistent sur le fait que Fleur n’aurait pas dû se rendre à la semaine prochaine après avoir battu Will Mellor dans la danse redoutée.

Fleur East a atteint la finale[/caption]

Fleur et son partenaire pro Vito Coppola s’affronteront désormais sur la piste de danse pour le trophée Glitterball contre Hamza Yassin et Jowita Przystal, Molly Rainford et Carlos Gu, Helen Skelton et Gorka Marquez.

En dépit d’être un danseur incroyable, certains trolls en colère se sont rendus sur Twitter pour se plaindre de la participation de Fleur.

Une personne a gémi : « Eh bien, ça a ruiné toute la série… Sérieusement, comment fleur et molly ont-elles réussi à s’en sortir… ça a été ruiné. Allez Hamza, gagne-le. #Strictement.”

Un autre a fait rage: «C’est moi qui ai fini avec #Strictly après avoir regardé dès le premier jour. La détermination éveillée de @BBC à amener @FleurEast en finale malgré le fait que le public la rejette constamment a ruiné cette série. Will était un gagnant potentiel. Je ne regarderai pas l’année prochaine.

Alors que quelqu’un d’autre a écrit: “Vraiment déçu de #Strictly. Combien de fois Fleur doit-elle être dans la danse pour rentrer chez elle ? Si les producteurs de programmes ont décidé qu’elle est la gagnante, peut-être qu’ils peuvent simplement l’annoncer maintenant et nous sauver tout le temps ? »

Au cours du spectacle d’hier soir, Fleur et son partenaire de danse Vito Coppola ont interprété leur Charleston sur Tu Vuo ‘Fa L’Americano de Fiorello, tandis que Will et sa partenaire de danse Nancy Xu ont interprété leur choix de couples sur un medley inspiré de Manchester des années 90, dans le but d’impressionner les juges et se qualifier pour la grande finale de la semaine prochaine.

Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse ont tous deux choisi de sauver Fleur, tandis qu’Anton Du Beke a choisi de sauver Will et Nancy.

La scission signifiait que la juge en chef Shirley Ballas avait la voix prépondérante et elle a décidé de sauver Fleur et Vito.

Elle a déclaré: «Tout d’abord, le public britannique a parlé et, avec respect, je prends cela en compte. Mes collègues juges ont décidé qu’ils n’étaient pas d’accord, j’ai donc pris beaucoup de notes ici, les deux couples étaient exceptionnels et pas seulement aujourd’hui mais à travers la série.

“Je les ai aimés tous les deux, c’est de loin, même pour moi Craig, la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre. Sur la base de micro détails, j’ai décidé de sauver Fleur et Vito.